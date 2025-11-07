Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

In forte calo Tokyo e Seul su timori tech, giù anche Shenzhen su calo export cinese

(Teleborsa) - Giornata "no" per la Borsa di Tokyo, in flessione dell'1,19% sul Nikkei 225, mentre, al contrario, in frazionale calo anche Shenzhen, che scende dello 0,22%.

La frenata tech colpisce soprattutto i titoli tech giapponesi e sudcoreani, influenzati dal timore di una bolla negli Usa e dal rischio di una correzione dei titoli azionari.

Sul fronte macroeconomico, la spesa media mensile per consumi per nucleo familiare in Giappone a settembre 2025 è stata di 303.214 yen, in aumento dell'1,8% in termini reali rispetto all'anno precedente (in aumento del 5,3% in termini nominali), inferiore al +2,5% previsto e il 2,3% del mese precedente.

Deludono le attese degli analisti anche i dati commerciali cinesi. Le esportazioni hanno registrato un calo inaspettato nel mese di ottobre, dopo mesi di anticipo degli ordini statunitensi per aggirare i dazi imposti dal presidente Donald Trump. Gli ultimi dati doganali di Pechino hanno evidenziato come le spedizioni in uscita dalla Cina sia diminuite dell'1,1%, il peggior risultato da febbraio, invertendo la tendenza rispetto all'aumento dell'8,3% registrato a settembre.

In ribasso Hong Kong (-0,9%); sulla stessa linea, pesante la Borsa di Seul (-1,81%).

Sotto la parità Mumbai, che mostra un calo dello 0,29%; sulla stessa linea, in rosso Sydney (-0,74%).

Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,17%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato -0,11%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 1,68%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,75%.

