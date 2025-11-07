In forte calo Tokyo e Seul su timori tech, giù anche Shenzhen su calo export cinese

(Teleborsa) - Giornata "no" per la Borsa di Tokyo
, in flessione dell'1,19% sul Nikkei 225
, mentre, al contrario, in frazionale calo anche Shenzhen
, che scende dello 0,22%.
La frenata tech colpisce soprattutto i titoli tech giapponesi e sudcoreani, influenzati dal timore di una bolla negli Usa e dal rischio di una correzione dei titoli azionari.
Sul fronte macroeconomico, la spesa media mensile
per consumi per nucleo familiare in Giappone
a settembre 2025 è stata di 303.214 yen, in aumento dell'1,8% in termini reali
rispetto all'anno precedente (in aumento del 5,3% in termini nominali), inferiore al +2,5% previsto e il 2,3% del mese precedente.
Deludono le attese degli analisti anche i dati commerciali cinesi
. Le esportazioni
hanno registrato un calo inaspettato nel mese di ottobre, dopo mesi di anticipo degli ordini statunitensi per aggirare i dazi imposti dal presidente Donald Trump
. Gli ultimi dati doganali di Pechino hanno evidenziato come le spedizioni in uscita dalla Cina sia diminuite dell'1,1%, il peggior risultato da febbraio, invertendo la tendenza rispetto all'aumento dell'8,3% registrato a settembre.
In ribasso Hong Kong
(-0,9%); sulla stessa linea, pesante la Borsa di Seul
(-1,81%).
Sotto la parità Mumbai
, che mostra un calo dello 0,29%; sulla stessa linea, in rosso Sydney
(-0,74%).
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un modesto +0,17%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato -0,11%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,68%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,75%.