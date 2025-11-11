Le Borse europee chiudono in rialzo guidate dal Lusso, balzo di Vodafone coi conti

(Teleborsa) - Chiusura positiva per i mercati europei, con il FTSE MIB che recupera quanto perso con la crisi finanziaria e tocca i massimi da febbraio 2001
. Gli investitori sono focalizzati sulla conclusione del più lungo shutdown
federale statunitense della storia e sulla stagione delle trimestrali
; a splendere oggi in Europa è Vodafone
, che ha rivisto
al rialzo la guidance sull'utile e sul free cash flow per l'intero esercizio. Bene anche il comparto del lusso
, rinfrancato dalle nuove aperture di punti vendita da parte di LVMH
in Cina.
A Piazza Affari
spiccano il crollo
di Inwit
, con diversi broker che abbassano i target price dopo che la società ha rivisto la guidance per il periodo 2026-2030 sulla parte bassa del precedente range a causa del protrarsi del difficile momento di mercato TLC in Italia, e il rally
di Technoprobe
, che ha segnato
nuovi massimi storici dopo aver fornito
una guidance per il quarto trimestre migliore delle aspettative degli analisti.
Sul fronte macroeconomico
, la fiducia degli investitori tedeschi è scesa
inaspettatamente a novembre, registrando un calo dell'indice a 38,5 punti dai 39,3 punti a ottobre, secondo i dati dell'Istituto di ricerca economica Zew.
Per quanto riguarda la politica monetaria
, "i rischi che l'inflazione risulti superiore alle attese sono bilanciati da quelli che risulti inferiori alle attese", ha detto il membro del board BCE, Frank Elderson
, in un'intervista al quotidiano spagnolo Expansion. "Siamo in una buona posizione in termini di equilibrio dei rischi", ha invece detto il membro del board BCE Boris Vujcic
, spiegando che "la crescita si è dimostrata più resiliente di quanto pensassimo all'inizio dell'anno".
Lieve aumento per l'euro / dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,30%. L'Oro
è sostanzialmente stabile su 4.114 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,54%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,40%. Tra le principali Borse europee
piccoli passi in avanti per Francoforte
, che segna un incremento marginale dello 0,53%, andamento positivo per Londra
, che avanza di un discreto +1,15%, e ben comprata Parigi
, che segna un forte rialzo dell'1,25%.
Seduta positiva per il listino milanese
, che porta a casa un guadagno dell'1,24% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 47.048 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+1,48%); con analoga direzione, su di giri il FTSE Italia Star
(+1,71%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, brilla Brunello Cucinelli
, con un forte incremento (+5,34%). Ottima performance per Stellantis
, che registra un progresso del 4,13%. Exploit di Saipem
, che mostra un rialzo del 3,94%. Recordati
avanza del 3,67%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Inwit
, che ha archiviato la seduta a -11,76%. Sotto pressione Leonardo
, che accusa un calo dell'1,67%. Pensosa Lottomatica
, con un calo frazionale dell'1,37%. Tentenna Hera
, con un modesto ribasso dello 0,65%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technoprobe
(+19,37%), Pharmanutra
(+14,22%), Avio
(+12,50%) e Banca Ifis
(+8,36%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su RCS
, che ha archiviato la seduta a -3,62%. Scivola Italmobiliare
, con un netto svantaggio del 2,98%. In rosso Fincantieri
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,32%. Spicca la prestazione negativa di Piaggio
, che scende del 2,01%.