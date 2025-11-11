Piazza Affari in rialzo in linea con l'Europa. Strappa Technoprobe, crolla Inwit

(Teleborsa) - Seduta positiva per i mercati europei, Piazza Affari compresa
, con gli investitori focalizzati sulla conclusione del più lungo shutdown federale statunitense della storia e sulla stagione delle trimestrali; a splendere oggi in Europa è Vodafone
, che ha rivisto
al rialzo la guidance sull'utile e sul free cash flow per l'intero esercizio.
A Piazza Affari
spiccano il crollo
di Inwit
, con diversi broker che abbassano i target price dopo che la società ha rivisto la guidance per il periodo 2026-2030 sulla parte bassa del precedente range a causa del protrarsi del difficile momento di mercato TLC in Italia, e il rally
di Technoprobe
, che ha segnato
nuovi massimi storici dopo aver fornito
una guidance per il quarto trimestre migliore delle aspettative degli analisti.
Sul fronte macroeconomico
, la fiducia degli investitori tedeschi è scesa
inaspettatamente a novembre, registrando un calo dell'indice a 38,5 punti dai 39,3 punti a ottobre, secondo i dati dell'Istituto di ricerca economica Zew.
Per quanto riguarda la politica monetaria
, "i rischi che l'inflazione risulti superiore alle attese sono bilanciati da quelli che risulti inferiori alle attese", ha detto il membro del board BCE, Frank Elderson
, in un'intervista al quotidiano spagnolo Expansion. "Siamo in una buona posizione in termini di equilibrio dei rischi", ha invece detto il membro del board BCE Boris Vujcic
, spiegando che "la crescita si è dimostrata più resiliente di quanto pensassimo all'inizio dell'anno".
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,16. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,26%. Segno più per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,41%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,40%. Tra le principali Borse europee
performance modesta per Francoforte
, che mostra un moderato rialzo dello 0,43%, sostenuta Londra
, con un discreto guadagno dello 0,93%, e buoni spunti su Parigi
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,27%.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dell'1,03%; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dell'1,03% rispetto alla chiusura precedente. In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+1,24%); sulla stessa linea, buona la prestazione del FTSE Italia Star
(+1,42%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, su di giri Brunello Cucinelli
(+4,74%). Ben impostata Banca MPS
, che mostra un incremento del 3,41%. Tonica Saipem
che evidenzia un bel vantaggio del 3,18%. In luce Moncler
, con un ampio progresso del 2,91%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Inwit
, che ottiene -10,81%. Seduta negativa per Leonardo
, che mostra una perdita del 2,20%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Technoprobe
(+17,67%), Pharmanutra
(+11,76%), Banca Ifis
(+6,96%) e Avio
(+6,34%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri
, che continua la seduta con -3,09%. Sotto pressione RCS
, che accusa un calo del 2,48%. Scivola NewPrinces
, con un netto svantaggio dell'1,71%. In rosso Piaggio
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.