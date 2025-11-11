Milano 16:18
Piazza Affari in rialzo in linea con l'Europa. Strappa Technoprobe, crolla Inwit

(Teleborsa) - Seduta positiva per i mercati europei, Piazza Affari compresa, con gli investitori focalizzati sulla conclusione del più lungo shutdown federale statunitense della storia e sulla stagione delle trimestrali; a splendere oggi in Europa è Vodafone, che ha rivisto al rialzo la guidance sull'utile e sul free cash flow per l'intero esercizio.

A Piazza Affari spiccano il crollo di Inwit, con diversi broker che abbassano i target price dopo che la società ha rivisto la guidance per il periodo 2026-2030 sulla parte bassa del precedente range a causa del protrarsi del difficile momento di mercato TLC in Italia, e il rally di Technoprobe, che ha segnato nuovi massimi storici dopo aver fornito una guidance per il quarto trimestre migliore delle aspettative degli analisti.

Sul fronte macroeconomico, la fiducia degli investitori tedeschi è scesa inaspettatamente a novembre, registrando un calo dell'indice a 38,5 punti dai 39,3 punti a ottobre, secondo i dati dell'Istituto di ricerca economica Zew.

Per quanto riguarda la politica monetaria, "i rischi che l'inflazione risulti superiore alle attese sono bilanciati da quelli che risulti inferiori alle attese", ha detto il membro del board BCE, Frank Elderson, in un'intervista al quotidiano spagnolo Expansion. "Siamo in una buona posizione in termini di equilibrio dei rischi", ha invece detto il membro del board BCE Boris Vujcic, spiegando che "la crescita si è dimostrata più resiliente di quanto pensassimo all'inizio dell'anno".

Leggera crescita dell'euro / dollaro USA, che sale a quota 1,16. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,26%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,41%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,40%.

Tra le principali Borse europee performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,43%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dello 0,93%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dell'1,27%.

Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dell'1,03%; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dell'1,03% rispetto alla chiusura precedente. In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+1,24%); sulla stessa linea, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+1,42%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su di giri Brunello Cucinelli (+4,74%). Ben impostata Banca MPS, che mostra un incremento del 3,41%. Tonica Saipem che evidenzia un bel vantaggio del 3,18%. In luce Moncler, con un ampio progresso del 2,91%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Inwit, che ottiene -10,81%. Seduta negativa per Leonardo, che mostra una perdita del 2,20%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Technoprobe (+17,67%), Pharmanutra (+11,76%), Banca Ifis (+6,96%) e Avio (+6,34%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri, che continua la seduta con -3,09%. Sotto pressione RCS, che accusa un calo del 2,48%. Scivola NewPrinces, con un netto svantaggio dell'1,71%. In rosso Piaggio, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.
