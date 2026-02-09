Chiusura in verde per le Borse europee. FTSE MIB a +2% con balzi di STM e UniCredit

(Teleborsa) - Chiusura positiva per le Borse europee
, che migliorano nel pomeriggio grazie all'andamento in verde di Wall Street. Spicca Piazza Affari, trainata da UniCredit
, che punta a un utile di circa 11 miliardi nel 2026 dopo un rialzo del 13,6% a 10,6 miliardi del 2025, un risultato sopra le attese degli analisti. La seconda banca italiana passa
dal piano UniCredit Unlocked a quello Unlimited, fissando un target di 13 miliardi di utili nel 2028, con un CAGR "eccezionale" pari al 7% tra il 2026 e il 2028 e con la prospettiva di un ulteriore miglioramento nel 2030. Ottima seduta anche per STM
, dopo che ha ampliato
la collaborazione strategica con Amazon Web Services (AWS) annunciando un accordo commerciale pluriennale di "molti miliardi" di dollari per abilitare una nuova infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni per cloud e datacenter per l'AI; inoltre, è possibile che il colosso statunitense possa entrare nel capitale del gruppo franco-italiano con una quota di poco sotto il 3% grazie a un warrant.
Sul fronte macroeconomico, l'indice Sentix
, che misura il morale degli investitori nella zona euro, è salito inaspettatamente a febbraio
, segnando il terzo aumento mensile consecutivo e il livello più alto da luglio 2025. L'indice è cresciuto
a 4,2 punti a febbraio, rispetto a -1,8 del mese precedente, superando le previsioni degli analisti che si attestavano su una lettura a -0,2. "La recessione nella zona euro sembra essere giunta al termine e sembra che sia iniziata una ripresa", ha spiegato Sentix.
L'Euro / dollaro USA
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,19. Giornata di forti guadagni per l'oro
, che segna un rialzo del 2,38%. Seduta positiva per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,47%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,45%. Tra gli indici di Eurolandia
sostenuta Francoforte
, con un discreto guadagno dell'1,19%, Londra
è stabile, riportando un moderato +0,16%, e guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,60%.
A Milano
, chiude in deciso rialzo il FTSE MIB
(+2,06%), che raggiunge i 46.823 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa il FTSE Italia All-Share
, che termina gli scambi a 49.663 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,9%); sulla stessa linea, sale il FTSE Italia Star
(+0,86%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, decolla STMicroelectronics
, con un importante progresso del 9,85%. In evidenza Unicredit
, che mostra un forte incremento del 6,36%. Buoni spunti su Fincantieri
, che mostra un ampio vantaggio del 3,07%. Ben impostata Prysmian
, che mostra un incremento del 3,06%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Brunello Cucinelli
, che ha terminato le contrattazioni a -0,63%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Moltiply Group
(+6,39%), Avio
(+3,95%), Ariston Holding
(+3,69%) e Maire
(+3,65%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Safilo
, che ha chiuso a -2,14%. Spicca la prestazione negativa di LU-VE Group
, che scende dell'1,53%. NewPrinces
scende dell'1,53%. Giornata fiacca per Reply
, che segna un calo dell'1,33%.