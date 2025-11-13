Borse europee miste, Piazza Affari sopra la parità nonostante tonfo di Azimut

(Teleborsa) - Seduta mista per l'azionario europeo
, che smaltisce l'entusiasmo per la fine dello shutdown americano più lungo di sempre. Il FTSE MIB si mantiene in positivo
ma sotto i 45.000 punti toccati ieri, con il focus sulle tante trimestrali in uscita
. A Milano spicca
il tonfo di Azimut
, dopo che i rilievi dell'ispezione
condotta da Banca d'Italia alimentano incertezza su tempi di realizzazione del progetto di spin-off TNB. Bene Generali
, che ha registrato
nei primi nove mesi dell'anno una crescita a doppia cifra dell'utile, grazie al contributo del ramo danni che ha beneficiato di minori sinistri legati alle catastrofi naturali, debole Poste Italiane
, che ha registrato
un aumento dell'8,5% dell'utile operativo nel terzo trimestre e superato le attese degli analisti, in rosso Terna
, che ha chiuso
i nove mesi con un utile netto in crescita del 4,9% rispetto allo stesso periodo 2024.
Sul fronte macroeconomico
, la prima stima del PIL del Regno Unito
nel 3° trimestre ha segnato un marginale incremento di +0,1% t/t, trainato dagli investimenti (+1,8% grazie al settore pubblico) a fronte di consumi deboli (+0,2%). In area euro
a settembre la produzione industriale ha sorpreso al ribasso, segnando un incremento di +0,2% m/m contro +0,7% atteso: il risultato non ha compensato quindi il netto calo di -1,1% registrato ad agosto.
Negli Stati Uniti l'inflazione di ottobre non è stata pubblicata, nonostante il superamento dello shutdown
. La scorsa notte, poche ore dopo l'approvazione della Camera, il presidente Trump ha firmato una legge che pone fine allo shutdown più lungo della storia degli Stati Uniti. A seguito della riapertura, l'US Bureau of Labor Statistics dovrebbe dare priorità alla diffusione dei dati su occupazione e inflazione di novembre per fornire alla Fed le informazioni più recenti in vista del meeting di dicembre.
Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA
, che avanza a quota 1,163. L'Oro
è sostanzialmente stabile su 4.194,3 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,81%, a 58,96 dollari per barile.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +80 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,41%. Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte
scende dello 0,98%, calo deciso per Londra
, che segna un -0,8%, e piccoli passi in avanti per Parigi
, che segna un incremento marginale dello 0,24%. Piazza Affari
continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,35%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,35%, portandosi a 47.587 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+0,71%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,54%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Banca MPS
(+3,02%), Leonardo
(+2,75%), Hera
(+2,69%, upgrade a Buy da Equita
) e Buzzi
(+1,94%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Azimut
, che prosegue le contrattazioni a -10,87%. Sotto pressione Recordati
, con un forte ribasso del 2,34%. Soffre Terna
, che evidenzia una perdita dell'1,69%. Preda dei venditori Brunello Cucinelli
, con un decremento dell'1,67%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Technoprobe
(+7,48%), doValue
(+6,63%), Reply
(+5,36%) e Fincantieri
(+4,60%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su De' Longhi
, che ottiene -2,97%. Si concentrano le vendite su Caltagirone SpA
, che soffre un calo del 2,18%. Vendite su LU-VE Group
, che registra un ribasso del 2,12%. Seduta negativa per Intercos
, che mostra una perdita dell'1,90%.