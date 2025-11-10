Eventi e scadenze: settimana del 10 novembre 2025

(Teleborsa) -
Lunedì 10/11/2025 Appuntamenti
: COP30 - UN Climate Change Conference
- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale (da lunedì 10/11/2025 a venerdì 21/11/2025) Presentazione Rapporto GreenItaly 2025
- Sede di Unioncamere, Roma - Rapporto promosso da Fondazione Symbola, Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne, per raccontare la forza e il valore della green economy italiana. Il rapporto verrà illustrato da Alessandro Rinaldi, vice direttore generale del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne. Seguiranno i saluti e gli interventi istituzionali del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, del presidente di Fondazione Symbola, Ermete Realacci, e del presidente di Unioncamere, Andrea Prete RELIND 2025 - Forum delle Relazioni industriali
- Sede di Assolombarda, Milano - L'iniziativa, promossa da Assolombarda e Confindustria con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali nazionali, intende avviare un confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder, un dialogo costruttivo tra datori di lavoro, sindacati e lavoratori. Interverranno, tra gli altri, il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, il vicepresidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali di Confindustria, Maurizio Marchesini, i segretari delle principali Organizzazioni Sindacali nazionali: Maurizio Landini (CGIL), Daniela Fumarola (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL) (da lunedì 10/11/2025 a martedì 11/11/2025)
09:00 - Conferenza "Business and finance in the new global (Dis)order"
- Four Seasons Hotel, Milano - Evento organizzato da Vitale all'interno della Finance Community Week. Tra gli interventi, Orlando Barucci (Managing Partner, Vitale & Co), Francesco Canzonieri (CEO Nextalia SGR), Gregorio Consoli (Managing Partner, Chiomenti), Edoardo Ginevra (Co-General Manager, Banco BPM) e Roberto Scaramella (Partner and Head of Aerospace and Defense, Europe, OliverWyman)
14:30 - Assemblea Pubblica di Federacciai
- Sede di Confindustria Bergamo - Interverranno Raffaele Fitto, Vicepresidente Esecutivo Commissione Europea, per la Coesione e le Riforme, Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà presente con un videomessaggio. Alla conferenza stampa interverranno il Presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, e il Direttore di Federacciai, Flavio Bregant, per l'illustrazione della Relazione Annuale "L'industria siderurgica italiana nel 2024" realizzata da Federacciai
14:30 - MASE - Conferenza stampa sulla partecipazione italiana alla COP30
- Sede Associazione Stampa Estera in Italia Palazzo Grazioli, Roma - Conferenza stampa del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin per la presentazione della partecipazione italiana alla Conferenza delle Parti sul clima delle Nazioni Unite (COP30). Verranno illustrati i contenuti strategici, gli obiettivi istituzionali e l'impegno italiano alla COP30
15:00 - LUISS - Il nuovo Testo Unico della Finanza
- The Dome, Campus Luiss, Roma - Evento di approfondimento sulle principali novità del Testo Unico della Finanza, dalla gestione del risparmio ai mercati, dai profili ad alto rischio alla governance societaria. Tra gli interventi, Paolo Boccardelli (Rettore Luiss), Paola Severino (Presidente Luiss School of Law) e Federico Freni (Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze)
17:30 - INPS - 100 anni di futuro di Palazzo Wedekind
- Sede di Piazza Colonna, Roma - L'INPS celebra l'anniversario dell'acquisizione di Palazzo Wedekind "Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro. Un'eredità che guarda avanti". Interverranno, tra gl altri, Valeria Vittimberga, Direttore generale dell'Istituto e Gabriele Fava, Presidente dell'INPS Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione Medio-Lungo Aziende
: Acinque
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Banca Ifis
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive BFF Bank
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Centrale del Latte d'Italia
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Inwit
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive NewPrinces
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Pharmanutra
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Sanlorenzo
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Technoprobe
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Valsoia
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Martedì 11/11/2025 Appuntamenti
: COP30 - UN Climate Change Conference
- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale (da lunedì 10/11/2025 a venerdì 21/11/2025) RELIND 2025 - Forum delle Relazioni industriali
- Sede di Assolombarda, Milano - L'iniziativa, promossa da Assolombarda e Confindustria con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali nazionali, intende avviare un confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder, un dialogo costruttivo tra datori di lavoro, sindacati e lavoratori. Interverranno, tra gli altri, il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, il vicepresidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali di Confindustria, Maurizio Marchesini, i segretari delle principali Organizzazioni Sindacali nazionali: Maurizio Landini (CGIL), Daniela Fumarola (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL) (da lunedì 10/11/2025 a martedì 11/11/2025) Banca d'Italia
- Turismo internazionale dell'Italia; Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve WOBI - World Business Forum 2025
- Allianz MiCo Milano Congressi - 22ª edizione dell'evento di riferimento per la business community italiana, organizzato da WOBI. Partecipano migliaia di top executive. Il Forum si concentra sui temi di management più rilevanti per i business leader (da martedì 11/11/2025 a mercoledì 12/11/2025) Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Vienna - Il Presidente Mattarella visiterà il Polo della Nazioni Unite di Vienna in occasione delle celebrazioni del 25° anniversario della firma della Convenzione di Palermo CRIF Tomorrow Speaks 2025
- Hotel Magna Pars, Milano - 15ª edizione dell'appuntamento di riferimento per l'industria bancaria e assicurativa italiana, che coinvolge come speaker oltre 50 c-level e top manager di primari operatori del settore (banche, società finanziarie, assicurazioni, associazioni di categoria, istituzioni e imprese). Tra gli interventi, i CEO di CRIF, doValue, BNL BNP Paribas e REVO, il Presidente di Banco BPM e i DG di Iccrea Banca, Reale Mutua e Sara Assicurazioni (da martedì 11/11/2025 a mercoledì 12/11/2025)
10:30 - Pictet AM - Presentazione Ricerca EduFin 2025
- Uffici di Pictet AM a Milano - 5ª edizione dell'Osservatorio EDUFIN "Il futuro non attende", ricerca sullo stato dell'alfabetizzazione finanziaria in Italia, realizzata da Pictet AM sotto la Direzione di Nicola Ronchetti, Fondatore e CEO di FINER Finance Explorer, Istituto di ricerca specializzato in ambito finanziario
11:00 - Presentazione della 34ª edizione di Job&Orienta
- Presso la Sala Matteotti della Camera, si svolge la presentazione della 34ª edizione di Job&Orienta. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana
17:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana incontra Sheikh Al-Moustapha Kouyateh
- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana incontra l'Ambasciatore straordinario del Ministero per gli affari presidenziali della Repubblica di Liberia, Sheikh Al-Moustapha Kouyateh
17:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Ciampino - Il Presidente Mattarella visiterà il Centro Radar ACC (Area Control Center) di ENAV Aziende
: A2A
- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 Settembre 2025 e aggiornamento del Piano Strategico IGD
- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025 Italmobiliare
- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025 Recordati
- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2025, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria
Mercoledì 12/11/2025 Appuntamenti
: COP30 - UN Climate Change Conference
- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale (da lunedì 10/11/2025 a venerdì 21/11/2025) WOBI - World Business Forum 2025
- Allianz MiCo Milano Congressi - 22ª edizione dell'evento di riferimento per la business community italiana, organizzato da WOBI. Partecipano migliaia di top executive. Il Forum si concentra sui temi di management più rilevanti per i business leader (da martedì 11/11/2025 a mercoledì 12/11/2025) CRIF Tomorrow Speaks 2025
- Hotel Magna Pars, Milano - 15ª edizione dell'appuntamento di riferimento per l'industria bancaria e assicurativa italiana, che coinvolge come speaker oltre 50 c-level e top manager di primari operatori del settore (banche, società finanziarie, assicurazioni, associazioni di categoria, istituzioni e imprese). Tra gli interventi, i CEO di CRIF, doValue, BNL BNP Paribas e REVO, il Presidente di Banco BPM e i DG di Iccrea Banca, Reale Mutua e Sara Assicurazioni (da martedì 11/11/2025 a mercoledì 12/11/2025) EIA (U.S. Energy Information Administration)
- Pubblica l'outlook sull'energia OPEC
- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio UE - Eurogruppo
- Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE e Claudia Buch, presidente del Consiglio di vigilanza della BCE ANCI - 42ª Assemblea annuale
- Bologna Fiere - Assemblea annuale, dal titolo "Insieme per il bene comune", che riunisce sindaci italiani, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni italiane e il mondo delle imprese. Parteciperanno numerose personalità di spicco. La cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (da mercoledì 12/11/2025 a venerdì 14/11/2025)
09:15 - EGM Investor Day Online - 1H25 Financials & Strategic Guidelines
- Evento organizzato da IRTOP Consulting, IPO Partner di Borsa Italiana, per offrire alla comunità finanziaria l'opportunità di incontrare i vertici di 13 PMI quotate. Il programma prevede le presentazioni istituzionali delle società e una tavola rotonda con investitori qualificati, dedicata ad approfondire strategie di crescita e andamento del mercato. Tra i presenti, Anna Lambiase (CEO IRTOP Consulting) e i CEO, CFO e Presidenti delle PMI quotate
10:00 - Speciale ANIMA CAP
- Hotel Meliá, Milano - Appuntamento annuale del Club Alto Potenziale di Anima Sgr, dedicato all'analisi dei mercati azionari europei e alle prospettive di investimento. Evento di riferimento per la comunità finanziaria
10:00 - Assemblea Pubblica di FIPE-Confcommercio
- Piazza G.G. Belli 2, Roma - L'Assemblea, al suo ottantesimo anniversario, avrà come titolo "Impresa, bene comune", e proporrà una riflessione sul valore delle imprese con i saluti di Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, l'intervento di Lino Enrico Stoppani, Presidente di FIPE
14:00 - Camera dei Deputati - Acquisizione Iveco, audizione ministro Urso
- Aula della Commissione Attività produttive - Le Commissioni Lavoro e Attività produttive della Camera svolgono l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sull'acquisizione di IVECO S.p.A. da parte di Tata Motors
14:45 - Camera dei Deputati - Politiche per la casa, audizione Salvini
- La Commissione Ambiente svolge l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sulle iniziative di riforma in materia edilizia e sulle politiche per la casa
18:00 - Olidata - Presentazione nuovo prodotto
- Olidata presenterà presso la sua sede romana un nuovo prodotto che consentirà alla società di ampliare il proprio business. Alla presenza di Cristiano Rufini (Presidente del gruppo leader nel settore ICT), sarà svelata l'ultima soluzione Olidata interamente ideata e realizzata in Italia Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: Caleffi
- CDA: Informativa ricavi consolidati al 30.09.2025 ENAV
- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 Enervit
- CDA: Esame dell’andamento dei ricavi al terzo trimestre dell’esercizio 2025 Fincantieri
- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2025 Generali Assicurazioni
- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie al 30 settembre 2025 Poste Italiane
- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 Technoprobe
- CDA: Esame del fatturato, EBITDA e posizione finanziaria netta al 30 settembre 2025 (non sottoposti a revisione contabile) Unidata
- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025
11:45 - A2A
- Appuntamento: Aggiornamento Piano Strategico - All'incontro parteciperà Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A
Giovedì 13/11/2025 Appuntamenti
: COP30 - UN Climate Change Conference
- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale (da lunedì 10/11/2025 a venerdì 21/11/2025) ANCI - 42ª Assemblea annuale
- Bologna Fiere - Assemblea annuale, dal titolo "Insieme per il bene comune", che riunisce sindaci italiani, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni italiane e il mondo delle imprese. Parteciperanno numerose personalità di spicco. La cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (da mercoledì 12/11/2025 a venerdì 14/11/2025) UE - ECOFIN
- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos Confcommercio Mobilità "Ritorno al Futuro: Ripensare oggi alla mobilità di domani"
- Sede Confcommercio, Milano - Evento al quale parteciperanno Simonpaolo Buongiardino (Presidente Confcommercio Mobilità) e in videocollegamento il Vice Premier e Ministro dei trasporti, Matteo Salvini BCE
- Bollettino Economico
11:30 - 1° Vertice Intergovernativo Italia-Albania
- Villa Doria Pamphilj - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al I Vertice Intergovernativo Italia-Albania
12:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontrerà una delegazione dell'Accademia di Santa Cecilia Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta Medio-Lungo Aziende
: Alerion Clean Power
- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2025 Almawave
- CDA: Approvazione di alcuni highlight economico patrimoniali al 30 settembre 2025 Aquafil
- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2025 Avio
- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025 Datalogic
- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025 Enel
- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 Esprinet
- CDA: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30/09/2025 Gefran
- CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30.09.2025 Generali Assicurazioni
- Appuntamento: Pubblicazione dei risultati e Conference call Geox
- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2025 IREN
- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025 e approvazione dell'aggiornamento del Piano Industriale al 2030 - Comunicato stampa Italian Exhibition Group
- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30.09.2025 Landi Renzo
- CDA: Esame ed approvazione dell’Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30 settembre 2025 LU-VE Group
- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30.09.2025 Mondadori
- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025 Neodecortech
- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 Orsero
- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione consolidato al 30 settembre 2025 Poligrafici Printing
- CDA: Approvazione della Relazione trimestrale al 30 settembre 2025 non sottoposta a revisione contabile Poste Italiane
- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo Q3 & 9M-25 Rai Way
- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025 Reply
- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025 Terna
- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 Trevi
- CDA: Approvazione dell’informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 30 settembre 2025 Webuild
- CDA: Approvazione della informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 30 settembre 2025 WIIT
- Appuntamento: Presentazione dei risultati - CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 30.09.2025
10:30 - Poste Italiane
- Appuntamento: Conference Call di presentazione dei Risultati di Gruppo del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2025
Venerdì 14/11/2025 Appuntamenti
: COP30 - UN Climate Change Conference
- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale (da lunedì 10/11/2025 a venerdì 21/11/2025) ANCI - 42ª Assemblea annuale
- Bologna Fiere - Assemblea annuale, dal titolo "Insieme per il bene comune", che riunisce sindaci italiani, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni italiane e il mondo delle imprese. Parteciperanno numerose personalità di spicco. La cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (da mercoledì 12/11/2025 a venerdì 14/11/2025) PMI DAY 2025 - 16ª Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
- Evento organizzato da Confindustria con le Associazioni del Sistema per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell'impresa attraverso incontri e visite guidate nelle aziende associate. Tema 2025 "Scegliere". La giornata si svolgerà con più iniziative diffuse sul territorio nazionale e all’estero, con appuntamenti anche in USA e Brasile UE - Consiglio "Economia e finanza" (Bilancio)
- Bruxelles - Il Consiglio si riunirà per preparare la riunione del comitato di conciliazione sul bilancio dell'UE, che si terrà lo stesso giorno, allo scopo di raggiungere un accordo con il Parlamento europeo sul bilancio annuale dell'UE per il 2026 Banca d'Italia
- Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica: fabbisogno e debito XXIV Settimana della Cultura d'Impresa
- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop (da venerdì 14/11/2025 a venerdì 28/11/2025) Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento BOT Aziende
: Aeffe
- CDA: Approvazione della terza trimestrale 2025 e relativa conference call alle ore 16.00 Cembre
- CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 Class Editori
- CDA: Approvazione delle Informazioni Periodiche Aggiuntive al 30/09/2025 El.En
- CDA: Esame ed approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 FILA
- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 Interpump
- CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione III Trimestre 2025 IRCE
- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 ITway
- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 MARR
- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati di periodo - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30.09.2025
Sabato 15/11/2025 Appuntamenti
: COP30 - UN Climate Change Conference
- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale (da lunedì 10/11/2025 a venerdì 21/11/2025) XXIV Settimana della Cultura d'Impresa
- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop (da venerdì 14/11/2025 a venerdì 28/11/2025) Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Berlino - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di consegna del "Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania"(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))