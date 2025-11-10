Eventi e scadenze: settimana del 10 novembre 2025

Lunedì 10/11/2025

Acinque

Banca Ifis

BFF Bank

Centrale del Latte d'Italia

Inwit

NewPrinces

Pharmanutra

Sanlorenzo

Technoprobe

Valsoia

Martedì 11/11/2025

A2A

IGD

Italmobiliare

Recordati

Mercoledì 12/11/2025

Caleffi

ENAV

Enervit

Fincantieri

Generali Assicurazioni

Poste Italiane

Technoprobe

Unidata

A2A

Giovedì 13/11/2025

Alerion Clean Power

Almawave

Aquafil

Avio

Datalogic

Enel

Esprinet

Gefran

Generali Assicurazioni

Geox

IREN

Italian Exhibition Group

Landi Renzo

LU-VE Group

Mondadori

Neodecortech

Orsero

Poligrafici Printing

Poste Italiane

Rai Way

Reply

Terna

Trevi

Webuild

WIIT

Poste Italiane

Venerdì 14/11/2025

Aeffe

Cembre

Class Editori

El.En

FILA

Interpump

IRCE

ITway

MARR

Sabato 15/11/2025

(Teleborsa) -- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- Sede di Unioncamere, Roma - Rapporto promosso da Fondazione Symbola, Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne, per raccontare la forza e il valore della green economy italiana. Il rapporto verrà illustrato da Alessandro Rinaldi, vice direttore generale del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne. Seguiranno i saluti e gli interventi istituzionali del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, del presidente di Fondazione Symbola, Ermete Realacci, e del presidente di Unioncamere, Andrea Prete- Sede di Assolombarda, Milano - L'iniziativa, promossa da Assolombarda e Confindustria con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali nazionali, intende avviare un confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder, un dialogo costruttivo tra datori di lavoro, sindacati e lavoratori. Interverranno, tra gli altri, il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, il vicepresidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali di Confindustria, Maurizio Marchesini, i segretari delle principali Organizzazioni Sindacali nazionali: Maurizio Landini (CGIL), Daniela Fumarola (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL)09:00 -- Four Seasons Hotel, Milano - Evento organizzato da Vitale all'interno della Finance Community Week. Tra gli interventi, Orlando Barucci (Managing Partner, Vitale & Co), Francesco Canzonieri (CEO Nextalia SGR), Gregorio Consoli (Managing Partner, Chiomenti), Edoardo Ginevra (Co-General Manager, Banco BPM) e Roberto Scaramella (Partner and Head of Aerospace and Defense, Europe, OliverWyman)14:30 -- Sede di Confindustria Bergamo - Interverranno Raffaele Fitto, Vicepresidente Esecutivo Commissione Europea, per la Coesione e le Riforme, Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà presente con un videomessaggio. Alla conferenza stampa interverranno il Presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, e il Direttore di Federacciai, Flavio Bregant, per l'illustrazione della Relazione Annuale "L'industria siderurgica italiana nel 2024" realizzata da Federacciai14:30 -- Sede Associazione Stampa Estera in Italia Palazzo Grazioli, Roma - Conferenza stampa del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin per la presentazione della partecipazione italiana alla Conferenza delle Parti sul clima delle Nazioni Unite (COP30). Verranno illustrati i contenuti strategici, gli obiettivi istituzionali e l'impegno italiano alla COP3015:00 -- The Dome, Campus Luiss, Roma - Evento di approfondimento sulle principali novità del Testo Unico della Finanza, dalla gestione del risparmio ai mercati, dai profili ad alto rischio alla governance societaria. Tra gli interventi, Paolo Boccardelli (Rettore Luiss), Paola Severino (Presidente Luiss School of Law) e Federico Freni (Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze)17:30 -- Sede di Piazza Colonna, Roma - L'INPS celebra l'anniversario dell'acquisizione di Palazzo Wedekind "Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro. Un'eredità che guarda avanti". Interverranno, tra gl altri, Valeria Vittimberga, Direttore generale dell'Istituto e Gabriele Fava, Presidente dell'INPS- Comunicazione Medio-Lungo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Il Forum si concentra sui temi di management più rilevanti per i business leader- Vienna - Il Presidente Mattarella visiterà il Polo della Nazioni Unite di Vienna in occasione delle celebrazioni del 25° anniversario della firma della Convenzione di Palermo- Hotel Magna Pars, Milano - 15ª edizione dell'appuntamento di riferimento per l'industria bancaria e assicurativa italiana, che coinvolge come speaker oltre 50 c-level e top manager di primari operatori del settore (banche, società finanziarie, assicurazioni, associazioni di categoria, istituzioni e imprese). Tra gli interventi, i CEO di CRIF, doValue, BNL BNP Paribas e REVO, il Presidente di Banco BPM e i DG di Iccrea Banca, Reale Mutua e Sara Assicurazioni10:30 -- Uffici di Pictet AM a Milano - 5ª edizione dell'Osservatorio EDUFIN "Il futuro non attende", ricerca sullo stato dell'alfabetizzazione finanziaria in Italia, realizzata da Pictet AM sotto la Direzione di Nicola Ronchetti, Fondatore e CEO di FINER Finance Explorer, Istituto di ricerca specializzato in ambito finanziario11:00 -- Presso la Sala Matteotti della Camera, si svolge la presentazione della 34ª edizione di Job&Orienta. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana17:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana incontra l'Ambasciatore straordinario del Ministero per gli affari presidenziali della Repubblica di Liberia, Sheikh Al-Moustapha Kouyateh17:30 -- Ciampino - Il Presidente Mattarella visiterà il Centro Radar ACC (Area Control Center) di ENAV- CDA: Approvazione dell'informativa finanziaria al 30 Settembre 2025 e aggiornamento del Piano Strategico- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2025, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria Tra gli interventi, i CEO di CRIF, doValue, BNL BNP Paribas e REVO, il Presidente di Banco BPM e i DG di Iccrea Banca, Reale Mutua e Sara Assicurazioni- Pubblica l'outlook sull'energia- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE e Claudia Buch, presidente del Consiglio di vigilanza della BCE- Bologna Fiere - Assemblea annuale, dal titolo "Insieme per il bene comune", che riunisce sindaci italiani, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni italiane e il mondo delle imprese. Parteciperanno numerose personalità di spicco. La cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella09:15 -- Evento organizzato da IRTOP Consulting, IPO Partner di Borsa Italiana, per offrire alla comunità finanziaria l'opportunità di incontrare i vertici di 13 PMI quotate. Il programma prevede le presentazioni istituzionali delle società e una tavola rotonda con investitori qualificati, dedicata ad approfondire strategie di crescita e andamento del mercato. Tra i presenti, Anna Lambiase (CEO IRTOP Consulting) e i CEO, CFO e Presidenti delle PMI quotate10:00 -- Hotel Meliá, Milano - Appuntamento annuale del Club Alto Potenziale di Anima Sgr, dedicato all'analisi dei mercati azionari europei e alle prospettive di investimento. Evento di riferimento per la comunità finanziaria10:00 -- Piazza G.G. Belli 2, Roma - L'Assemblea, al suo ottantesimo anniversario, avrà come titolo "Impresa, bene comune", e proporrà una riflessione sul valore delle imprese con i saluti di Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, l'intervento di Lino Enrico Stoppani, Presidente di FIPE14:00 -- Aula della Commissione Attività produttive - Le Commissioni Lavoro e Attività produttive della Camera svolgono l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sull'acquisizione di IVECO S.p.A. da parte di Tata Motors14:45 -- La Commissione Ambiente svolge l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sulle iniziative di riforma in materia edilizia e sulle politiche per la casa18:00 -- Olidata presenterà presso la sua sede romana un nuovo prodotto che consentirà alla società di ampliare il proprio business. Alla presenza di Cristiano Rufini (Presidente del gruppo leader nel settore ICT), sarà svelata l'ultima soluzione Olidata interamente ideata e realizzata in Italia- Asta BOT- CDA: Informativa ricavi consolidati al 30.09.2025- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Esame dell'andamento dei ricavi al terzo trimestre dell'esercizio 2025- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Esame del fatturato, EBITDA e posizione finanziaria netta al 30 settembre 2025 (non sottoposti a revisione contabile)- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 202511:45 -- Appuntamento: Aggiornamento Piano Strategico - All'incontro parteciperà Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos- Sede Confcommercio, Milano - Evento al quale parteciperanno Simonpaolo Buongiardino (Presidente Confcommercio Mobilità) e in videocollegamento il Vice Premier e Ministro dei trasporti, Matteo Salvini- Bollettino Economico11:30 -- Villa Doria Pamphilj - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al I Vertice Intergovernativo Italia-Albania12:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontrerà una delegazione dell'Accademia di Santa Cecilia- Asta Medio-Lungo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione di alcuni highlight economico patrimoniali al 30 settembre 2025- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30/09/2025- CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30.09.2025- Appuntamento: Pubblicazione dei risultati e Conference call- CDA: Approvazione dell'Interim Management Statement al 30.09.2025- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025 e approvazione dell'aggiornamento del Piano Industriale al 2030 - Comunicato stampa- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30.09.2025- CDA: Esame ed approvazione dell'Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30.09.2025- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione consolidato al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione della Relazione trimestrale al 30 settembre 2025 non sottoposta a revisione contabile- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo Q3 & 9M-25- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione dell'informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all'andamento del business al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione della informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all'andamento del business al 30 settembre 2025- Appuntamento: Presentazione dei risultati - CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 30.09.202510:30 -- Appuntamento: Conference Call di presentazione dei Risultati di Gruppo del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2025 La giornata si svolgerà con più iniziative diffuse sul territorio nazionale e all’estero, con appuntamenti anche in USA e Brasile- Bruxelles - Il Consiglio si riunirà per preparare la riunione del comitato di conciliazione sul bilancio dell'UE, che si terrà lo stesso giorno, allo scopo di raggiungere un accordo con il Parlamento europeo sul bilancio annuale dell'UE per il 2026- Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica: fabbisogno e debito- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop- Regolamento BOT- CDA: Approvazione della terza trimestrale 2025 e relativa conference call alle ore 16.00- CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione delle Informazioni Periodiche Aggiuntive al 30/09/2025- CDA: Esame ed approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione III Trimestre 2025- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati di periodo - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30.09.2025 