Milano 16:59
44.009 -1,67%
Nasdaq 17:00
25.058 +0,26%
Dow Jones 17:00
47.160 -0,63%
Londra 17:00
9.685 -1,25%
Francoforte 16:59
23.860 -0,76%

Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 7 novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 7 novembre
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 7 novembre su base settimanale (WoW) 45 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente 33 Mld piedi cubi (la previsione era 34 Mld piedi cubi).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```