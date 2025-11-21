Borse asiatiche a picco guidate dai chip, SoftBank perde oltre il 10%

SoftBank

(Teleborsa) -, dopo che i titoli tecnologici statunitensi hanno perso terreno e le speranze degli investitori di un taglio dei tassi a dicembre da parte della Federal Reserve sono diminuite., conche è crollata di oltre il 10% a Tokyo dopo il forte calo di Nvidia nonostante i suoi utili superiori alle attese e le sue prospettive rialziste.Sul fronte macroeconomico, l'di ottobre è aumentata al tasso più elevato da luglio (+3%), in linea con le stime di mercato. Ledi ottobre hanno ampiamente superato le aspettative (+3,6% su base annua, rispetto alle attese per +1,1%), con le spedizioni verso Europa e Asia in forte crescita.Sul fronte politico, ilha approvato unper un totale di 21,3 trilioni di yen (oltre 135 miliardi di dollari), mentre il Primo Ministro Sanae Takaichi cerca di rilanciare l'economia in rallentamento del paese e di offrire sostegno ai consumatori colpiti dall'inflazione.Pioggia di vendite sul listino di, che scambia con una pesante flessione del 2,16%; sulla stessa linea, profondo rosso per, in netto calo del 3,19%. Male anche(-2,40%)In netto peggioramento(-1,91%); con analoga direzione, pessimo il mercato di(-3,79%). In lieve ribasso(-0,24%); sulla stessa linea, in forte calo(-1,67%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,12%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,48%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 1,79%, mentre il rendimento deltratta 1,81%.