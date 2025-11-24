Analisi Tecnica: EUR/YEN del 23/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
La giornata del 23 novembre chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un +0,06%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 181,134. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 179,642. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 179,103.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)