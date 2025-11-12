Seduta moderatamente positiva a Tokyo

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Tokyo
, con il Nikkei 225
, che avanza dello 0,52%, mentre, al contrario, si muove in retromarcia Shenzhen
, che scivola dell'1,44%. Leggermente positivo Hong Kong
(+0,62%); come pure, in rialzo Seul
(+1,1%). Sale Mumbai
(+0,83%); in frazionale calo Sydney
(-0,21%).
Hong Kong ha beneficiato della forza dei titoli tecnologici
locali, mentre le perdite di Softbank Group, dopo aver venduto l’intera partecipazione in Nvidia, hanno ostacolato il Nikkei.
Gli investitori hanno guardato anche agli Usa, dove il Senato ha approvato un disegno di legge volto a porre fine alla più lunga chiusura del governo statunitense
. La chiusura è entrata nel suo 42° giorno martedì. Il disegno di legge passerà ora alla Camera dei Rappresentanti, dove la maggioranza repubblicana ha indicato che approverà il disegno di legge in una votazione mercoledì.
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'euro contro la valuta nipponica
, che scambia con una variazione percentuale dello 0,29%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato -0,06%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,69%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,8%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati asiatici: Giovedì 13/11/2025
01:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%)
04:00 Cina
: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%) Venerdì 14/11/2025
03:00 Cina
: Produzione industriale, annuale (atteso 5,5%; preced. 6,5%)
03:00 Cina
: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
04:00 Cina
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 3%)
05:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,4%) Lunedì 17/11/2025
00:50 Giappone
: PIL, trimestrale (preced. 0,5%).