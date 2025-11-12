Seduta moderatamente positiva a Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dello 0,52%, mentre, al contrario, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,44%. Leggermente positivo(+0,62%); come pure, in rialzo(+1,1%). Sale(+0,83%); in frazionale calo(-0,21%).Hong Kong ha beneficiato della forza deilocali, mentre le perdite di Softbank Group, dopo aver venduto l’intera partecipazione in Nvidia, hanno ostacolato il Nikkei.Gli investitori hanno guardato anche agli Usa, dove il Senato ha approvato un disegno di legge volto a porre fine alla più lunga. La chiusura è entrata nel suo 42° giorno martedì. Il disegno di legge passerà ora alla Camera dei Rappresentanti, dove la maggioranza repubblicana ha indicato che approverà il disegno di legge in una votazione mercoledì.Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,29%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,06%.Il rendimento dell'è pari 1,69%, mentre il rendimento delscambia 1,8%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,5%; preced. 6,5%)03:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 3%)05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,4%)00:50: PIL, trimestrale (preced. 0,5%).