Forte calo del mercato di Tokyo e dei listini asiatici

(Teleborsa) - A picco Tokyo
, con il Nikkei 225
che accusa un ribasso del 3,66%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia Shenzhen
, che scivola dell'1,32%. Depresso il mercato di Hong Kong
(-1,99%); con analoga direzione, in netto peggioramento Seul
(-3,15%). Forti vendite anche a Sydney
(-1,99%); sui livelli della vigilia invece Mumbai
(-0,1%).
Tra gli operatori emerge il timore che le nuove misure fiscali
sotto l’amministrazione del Primo Ministro Sanae Takaichi
possano aggravare il già pesante carico di debito del Giappone
. Alcune indiscrezioni suggeriscono anche che il piano potrebbe includere tagli fiscali mirati a stimolare investimenti e consumi
. Il Ministro delle Finanze Satsuki Katayama
ha espresso preoccupazione per i recenti movimenti dei tassi di cambio
, affermando che il governo sta monitorando il mercato con un elevato senso di urgenza.
Sostanziale invarianza per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile -0,09%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia con una variazione percentuale dello 0,43%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato +0,19%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,75%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,81%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Mercoledì 19/11/2025
00:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (atteso 2,5%; preced. -0,9%)
00:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso -280 Mld ¥; preced. -234,6 Mld ¥) Venerdì 21/11/2025
00:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 2,9%)
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (preced. 48,2 punti).