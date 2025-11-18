Milano 13:21
Forte calo del mercato di Tokyo e dei listini asiatici

(Teleborsa) - A picco Tokyo, con il Nikkei 225 che accusa un ribasso del 3,66%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia Shenzhen, che scivola dell'1,32%. Depresso il mercato di Hong Kong (-1,99%); con analoga direzione, in netto peggioramento Seul (-3,15%). Forti vendite anche a Sydney (-1,99%); sui livelli della vigilia invece Mumbai (-0,1%).

Tra gli operatori emerge il timore che le nuove misure fiscali sotto l’amministrazione del Primo Ministro Sanae Takaichi possano aggravare il già pesante carico di debito del Giappone. Alcune indiscrezioni suggeriscono anche che il piano potrebbe includere tagli fiscali mirati a stimolare investimenti e consumi. Il Ministro delle Finanze Satsuki Katayama ha espresso preoccupazione per i recenti movimenti dei tassi di cambio, affermando che il governo sta monitorando il mercato con un elevato senso di urgenza.
Sostanziale invarianza per l'euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile -0,09%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell'euro nei confronti della divisa cinese, che scambia con una variazione percentuale dello 0,43%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato +0,19%.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 1,75%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,81%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:

Mercoledì 19/11/2025
00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 2,5%; preced. -0,9%)
00:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -280 Mld ¥; preced. -234,6 Mld ¥)

Venerdì 21/11/2025
00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 2,9%)
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 48,2 punti).
