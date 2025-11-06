Seduta asiatica in denaro, guidano Hong Kong, Shenzhen e Tokyo

(Teleborsa) - Seduta positiva per i principali listini asiatici
, con Tokyo
che mostra un guadagno dell'1,21% sul Nikkei 225
; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa Shenzhen
, che arriva al 2,11%. Balza in alto Hong Kong
(+1,73%); sulla stessa tendenza, in denaro Seul
(+0,71%). Sulla parità Mumbai
(+0,01%); poco sopra la parità Sydney
(+0,3%).
Le preoccupazioni sulle valutazioni tecnologiche
eccessive si sono attenuate, dopo che il sell-off tecnologico di Wall Street si è diffuso nei mercati globali. Gli investitori hanno valutato i nuovi dati commerciali dall’Australia. Qui, i surplus commerciale
si è ampliato notevolmente a 3,94 miliardi di dollari australiani a settembre da circa 1,11 miliardi nel mese precedente. L’aumento è stato guidato da un forte rimbalzo delle esportazioni, in particolare delle materie prime, mentre le importazioni si sono moderate.
Occhi anche gli sviluppi a Washington, dove la Corte Suprema degli Stati Uniti ha iniziato le udienze sulla legalità dei dazi
imposti dal presidente Trump.
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro la valuta nipponica
, che sta facendo un moderato +0,05%. Seduta trascurata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un timido +0,1%. Andamento piatto per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,14%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,68%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,75%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici: Venerdì 07/11/2025
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (preced. 0,6%) Martedì 11/11/2025
00:50 Giappone
: Partite correnti (preced. 3.776 Mld ¥).