Seduta asiatica in denaro, guidano Hong Kong, Shenzhen e Tokyo

(Teleborsa) -, conche mostra un guadagno dell'1,21% sul; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa, che arriva al 2,11%. Balza in alto(+1,73%); sulla stessa tendenza, in denaro(+0,71%). Sulla parità(+0,01%); poco sopra la parità(+0,3%).Le preoccupazioni sulleeccessive si sono attenuate, dopo che il sell-off tecnologico di Wall Street si è diffuso nei mercati globali. Gli investitori hanno valutato i nuovi dati commerciali dall’Australia. Qui, isi è ampliato notevolmente a 3,94 miliardi di dollari australiani a settembre da circa 1,11 miliardi nel mese precedente. L’aumento è stato guidato da un forte rimbalzo delle esportazioni, in particolare delle materie prime, mentre le importazioni si sono moderate.Occhi anche gli sviluppi a Washington, dove la Corte Suprema degli Stati Uniti ha iniziato leimposti dal presidente Trump.Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,05%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,1%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,14%.Il rendimento dell'tratta 1,68%, mentre il rendimento delè pari 1,75%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. 0,6%)00:50: Partite correnti (preced. 3.776 Mld ¥).