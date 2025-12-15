Piazza Affari maglia rosa d'Europa coi bancari in attesa delle decisioni sui tassi

(Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei
, grazie al peso maggiore sull'indice delle banche, protagoniste di una seduta brillante. L'attenzione degli investitori è rivolta alle banche centrali questa settimana
. Giovedì si riuniranno la Norges Bank e la Riksbank, insieme alla BCE e alla Banca d'Inghilterra, e infine venerdì la Banca del Giappone. Si prevede che la Banca d'Inghilterra taglierà i tassi, mentre la BoJ li aumenterà, entrambi di 25 punti base. La BCE, la Norges Bank e la Riksbank non dovrebbero toccare i tassi, sebbene si preveda che la Norges Bank segnali un taglio a marzo e che la BCE segnali di essere in attesa e che potrebbe invertire parte del repricing che si è visto di recente.
Sul fronte macroeconomico
, in Cina
i dati mensili hanno mostrato
una crescita delle vendite al dettaglio in moderazione all'1,3% a novembre dal 2,9% di ottobre. La crescita della produzione industriale ha rallentato marginalmente al 4,8% a/a a novembre dal 4,9% a/a di ottobre. I dati sono stati inferiori alle aspettative, rispettivamente del 2,8% e del 5,0%. In Giappone
, l'indagine trimestrale Tankan sulle imprese ha mostrato
un aumento del sentiment del settore manifatturiero a +17 a dicembre, rispetto al già elevato +15 di settembre. In Germania
, i prezzi all'ingrosso in Germania si sono confermati
in crescita anche a novembre. In Eurozona
, a ottobre la produzione industriale è avanzata
dello 0,8% su mese e del 2% su anno.
Negli Stati Uniti
, sono arrivati commenti hawkish da parte di diversi membri della Fed
. Beth Hammack (Cleveland) ha sostenuto una politica monetaria più restrittiva, data la persistente inflazione, mentre Austan Goolsbee (Chicago) e Jeffrey Schmid (Kansas City) hanno indicato che sarebbe stato preferibile mantenere i tassi invariati. Queste dichiarazioni sono state una sorpresa, appena due giorni dopo il taglio dei tassi deciso dalla banca centrale statunitense. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump sta valutando la nomina di Kevin Warsh o Kevin Hassett a presidente della Fed
.
Sul fronte geopolitico, oggi è prevista una nuova riunione tra Stati Uniti e Ucraina
. Le posizioni rimangono distanti: Mosca chiede il Donbass, Kiev cerca di limitare le sue concessioni territoriali.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,175. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dello 0,96%. Lieve calo del petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scende a 57,11 dollari per barile.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +74 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,51%. Tra le principali Borse europee Francoforte
avanza dello 0,44%, buoni spunti su Londra
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,95%, e ben impostata Parigi
, che mostra un incremento dell'1,10%.
Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 44.105 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 46.818 punti. In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+0,81%); sulla stessa linea, buona la prestazione del FTSE Italia Star
(+0,86%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, tonica Buzzi
che evidenzia un bel vantaggio del 2,99%. In luce Brunello Cucinelli
, con un ampio progresso del 2,85%. Andamento positivo per Prysmian
, che avanza di un discreto +2,66%. Ben comprata Banca MPS
, che segna un forte rialzo del 2,50%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin
, che continua la seduta con -1,92% (downgrade a Equal Weight da Morgan Stanley). Sottotono Leonardo
che mostra una limatura dell'1,20%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Juventus
(+13,40%, nonostante il secco rifiuto
di Exor
all'offerta di Tether), El.En
(+4,20%), Ferragamo
(+3,31%) e Avio
(+2,76%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Technoprobe
, che ottiene -1,22%. Deludente Fincantieri
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Cembre
, che mostra un piccolo decremento dell'1,01%. Discesa modesta per LU-VE Group
, che cede un piccolo -0,64%.