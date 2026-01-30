Asia in rosso con vendite su titoli tech. Tokyo sulla parità

(Teleborsa) - Seduta negativa per le borse asiatiche
, che hanno risentito della debolezza di Wall Street
e delle vendite che hanno colpito il settore tecnologico
. La performance infatti è stata peggiore per le borse dove il settore tech ha un peso maggiore.
Poco mossa la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
che si attesta sui valori della vigilia (+0,08%), mentre il mercato sta soppesando i dati dell'inflazione dell'area di Tokyo, che offrono uno spunto per un allentamento della politica monetaria.
Deboli le borse cinesi, con Shenzhen
che scambia sotto i livelli della vigilia. Peggio ha fatto Hong Kong
(-2%) zavorrata dai titoli tecnologici.
Leggermente positiva Seul
(+0,62%). In lieve ribasso Mumbai
(-0,55%), in linea con Sydney
(-0,78%).
Piccolo passo in avanti per l'euro contro la valuta nipponica
, che sta portando a casa un misero +0,2%. Giornata incolore per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente. Andamento annoiato per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che scambia in ribasso dello 0,34%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,25%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,81%.