Milano 10:02
45.450 +0,83%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 10:02
10.196 +0,24%
Francoforte 10:02
24.517 +0,85%

Asia in rosso con vendite su titoli tech. Tokyo sulla parità

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Seduta negativa per le borse asiatiche, che hanno risentito della debolezza di Wall Street e delle vendite che hanno colpito il settore tecnologico. La performance infatti è stata peggiore per le borse dove il settore tech ha un peso maggiore.

Poco mossa la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che si attesta sui valori della vigilia (+0,08%), mentre il mercato sta soppesando i dati dell'inflazione dell'area di Tokyo, che offrono uno spunto per un allentamento della politica monetaria.

Deboli le borse cinesi, con Shenzhen che scambia sotto i livelli della vigilia. Peggio ha fatto Hong Kong (-2%) zavorrata dai titoli tecnologici.

Leggermente positiva Seul (+0,62%). In lieve ribasso Mumbai (-0,55%), in linea con Sydney (-0,78%).

Piccolo passo in avanti per l'euro contro la valuta nipponica, che sta portando a casa un misero +0,2%. Giornata incolore per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente. Andamento annoiato per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che scambia in ribasso dello 0,34%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,25%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,81%.

