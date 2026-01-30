Asia in rosso con vendite su titoli tech. Tokyo sulla parità

Nikkei 225

(Teleborsa) -, che hanno risentito dellae delle vendite che hanno colpito il. La performance infatti è stata peggiore per le borse dove il settore tech ha un peso maggiore.Poco mossa la B, con ilche si attesta sui valori della vigilia (+0,08%), mentre il mercato sta soppesando i dati dell'inflazione dell'area di Tokyo, che offrono uno spunto per un allentamento della politica monetaria.Deboli le borse cinesi, conche scambia sotto i livelli della vigilia. Peggio ha fatto(-2%) zavorrata dai titoli tecnologici.Leggermente positiva(+0,62%). In lieve ribasso(-0,55%), in linea con(-0,78%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,2%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,34%.Il rendimento dell'è pari 2,25%, mentre il rendimento delscambia 1,81%.