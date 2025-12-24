Milano 23-dic
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 23/12/2025

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 23/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre

Andamento annoiato per il cambio Euro / Yen, che chiude la sessione in ribasso dello 0,23%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 184,596. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 183,987. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 183,784.


