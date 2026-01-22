Le Borse europee chiudono in rialzo, crolla la Difesa con allentamento tensioni

(Teleborsa) - Le Borse europee chiudono la seduta in buon rialzo, con il FTSE MIB che riconquista quota 45 mila punti
, grazie all'accordo preliminare raggiunto sulla questione della Groenlandia e alla decisione del presidente Trump di sospendere l'introduzione di nuovi dazi verso alcuni paesi del Vecchio Continente.
Il presidente USA ha oggi promesso "grandi ritorsioni" se i paesi europei venderanno asset statunitensi
in risposta alle sue minacce tariffarie relative alla Groenlandia. "Se lo faranno, lo faranno. Ma sapete, se ciò dovesse accadere, ci sarebbe una grande ritorsione da parte nostra", ha detto durante un'intervista a Fox Business al World Economic Forum di Davos.
Sempre sul fronte geopolitico, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy
ha attaccato
duramente l'Europa per la sua apparente mancanza di volontà di fermare Vladimir Putin. Intervenendo a Davos, Zelenskiy ha accusato gli alleati europei di non essere riusciti a fermare le petroliere della flotta ombra russa, di non aver sequestrato i beni russi congelati e di non avere la volontà di agire come una vera potenza globale quando l'attenzione degli Stati Uniti si sposta altrove.
Per quanto riguarda i dati macroeconomici
, negli Stati Uniti
la lettura finale del PIL 4° trimestre è stata migliorativa
, con la crescita rivista a +4,4% t/t ann. (da +4,3% provvisorio) grazie a una correzione positiva degli investimenti e delle esportazioni; nella settimana fino al 17 gennaio le nuove richieste di sussidi di disoccupazione si sono attestate
a 200 mila, poco mosse rispetto a 199 mila del periodo precedente; la spesa dei consumatori statunitensi è cresciuta
in modo sostenuto a novembre. In Eurozona
, la fiducia dei consumatori a gennaio è migliorata
più delle attese a -12,4 punti.
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,50%. L'Oro
continua gli scambi a 4.881,3 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,03%. Giornata da dimenticare per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 59,46 dollari per barile, con un ribasso dell'1,92%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +61 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,49%. Tra le principali Borse europee
andamento positivo per Francoforte
, che avanza di un discreto +1,2%, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e ben comprata Parigi
, che segna un forte rialzo dello 0,99%.
A Piazza Affari
, il FTSE MIB
ha terminato la giornata con un aumento dell'1,36%, a 45.091 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna l'1,43% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 47.985 punti. In netto miglioramento il FTSE Italia Mid Cap
(+2%); come pure, sale il FTSE Italia Star
(+1,12%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Buzzi
(+3,89%), Nexi
(+3,86%), Azimut
(+3,02%) e Unicredit
(+2,95%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Fincantieri
, che ha archiviato la seduta a -8,73%. Spicca la prestazione negativa di Leonardo
, che scende del 3,10%. Contrazione moderata per Inwit
, che soffre un calo dello 0,54%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Danieli
(+9,57%), Safilo
(+6,33%), Caltagirone SpA
(+5,13%) e MFE A
(+4,76%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Avio
, che ha terminato le contrattazioni a -7,24%. Sottotono LU-VE Group
che mostra una limatura dell'1,41%. Deludente Anima Holding
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Comer Industries
, che mostra un piccolo decremento dello 0,77%.