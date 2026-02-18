Milano 17-feb
45.764 0,00%
Nasdaq 17-feb
24.702 -0,13%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 17-feb
10.556 0,00%
Francoforte 17-feb
24.998 0,00%

Asia in recupero. Brillante Tokyo con solidi dati export

(Teleborsa) - Sessione nel complesso positiva per i mercati asiatici, nonostante la giornata prudente di Wall Street ieri, mentre si contano ancora diverse borse chiuse per festività. I mercati cinesi sono ancora fermi per i festeggiamenti del capodanno: Shenzhen, Hong Kong ed anche Seul.

Segno più per il listino di Tokyo, con il Nikkei 225 in aumento dell'1,18%, specie dopo i positivi dati sulle esportazioni, che hanno registrato una crescita del 16,8% ai massimi degli ultimi 3 anni.

A sostenere le borse aperte anche il recupero del settore tech, grazie ad alcune ricoperture, dopo diverse giornate di vendite a causa delle preoccupazioni per l'impatto dell'AI sul settore software.

Fra le altre piazze asiatiche, pressoché invariata Mumbai (-0,11%); in moderato rialzo chiude Sydney (+0,61%).

Sostanziale invarianza per l'euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,07%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato -0,08%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,14%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,79%.

