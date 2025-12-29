Health Italia, al via l’OPA totalitaria di Lonvita: corrispettivo fissato a 300 euro per azione

(Teleborsa) - Lonvita
comunica di aver depositato in data 27 dicembre presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria (OPA
), sulla totalità delle azioni ordinarie di Health Italia
non già direttamente possedute dall’Offerente, ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana (EGM).
L'offerta ha per oggetto massime n. 59.966 azioni ordinarie
dell’Emittente, rappresentative del 31,60% del capitale sociale di quest’ultimo; il corrispettivo dell’Offerta è pari a euro 300,00 per ciascuna azione portata in adesione; l’Offerta è finalizzata a ottenere la revoca delle azioni dell’Emittente dalle negoziazioni sull’EGM; l’Offerta è promossa in Italia, in quanto le azioni oggetto di essa sono quotate sull’EGM ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell’Emittente.