OPA Eles: Mare Group esclude il delisting e respinge offerte concorrenti

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Mare Group
, società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’estero nello sviluppo di tecnologie abilitanti, ha comunicato di aver deliberato, alla data del 27 dicembre 2025, di non aderire all’offerta pubblica di acquisto (OPA
) promossa da soggetti terzi sulle azioni di Eles Semiconductor Equipment
.
La posizione arriva nel contesto dell’OPA totalitaria lanciata da Mare Group su Eles ai sensi degli artt. 102 e 106 del TUF, divenuta obbligatoria in virtù dell’art. 12 dello statuto dell’Emittente e riguardante l’intero capitale ordinario e a voto plurimo della società.
Mare Group ribadisce la natura industriale dell’investimento
in Eles, "finalizzato allo sviluppo tecnologico e alla crescita competitiva di
entrambe le realtà in un’ottica di lungo periodo". In tale contesto, la presenza di entrambe le società su Euronext Growth Milan costituisce
"un valore potenziale e che, considerata l'attuale composizione dell'azionariato, il delisting di Eles non rientra tra gli obiettivi
del
proprio progetto strategico".