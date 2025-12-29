Milano 9:28
Finanza
OPA Eles: Mare Group esclude il delisting e respinge offerte concorrenti
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Mare Group, società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’estero nello sviluppo di tecnologie abilitanti, ha comunicato di aver deliberato, alla data del 27 dicembre 2025, di non aderire all’offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da soggetti terzi sulle azioni di Eles Semiconductor Equipment.

La posizione arriva nel contesto dell’OPA totalitaria lanciata da Mare Group su Eles ai sensi degli artt. 102 e 106 del TUF, divenuta obbligatoria in virtù dell’art. 12 dello statuto dell’Emittente e riguardante l’intero capitale ordinario e a voto plurimo della società.

Mare Group ribadisce la natura industriale dell’investimento in Eles, "finalizzato allo sviluppo tecnologico e alla crescita competitiva di
entrambe le realtà in un’ottica di lungo periodo". In tale contesto, la presenza di entrambe le società su Euronext Growth Milan costituisce
"un valore potenziale e che, considerata l'attuale composizione dell'azionariato, il delisting di Eles non rientra tra gli obiettivi del
proprio progetto strategico".
