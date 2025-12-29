OPA Eles, Xenon alza il prezzo a 3,20 euro per azione

(Teleborsa) - EBidCo
, veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity e gestito da Xenon AIFM, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto (OPA
) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment
, rende noto di aver incrementato il corrispettivo dell’offerta da 2,95 euro a 3,20 euro per ciascuna azione ordinaria portata in adesione.
Il nuovo corrispettivo, spiega una nota, incorpora: un premio del 40,9% rispetto al prezzo ufficiale
delle azioni Eles del 22 ottobre 2025 (2,271 euro), ultimo giorno di borsa aperta prima dell’annuncio dell’Offerta; un premio del 20,8% rispetto al corrispettivo dell’OPA Mare Group
(2,65 euro), come incrementato il 10 dicembre 2025.
Alla luce del nuovo prezzo, l’esborso massimo complessivo dell’Offerta – calcolato sul numero massimo di 15.806.497 azioni oggetto dell’operazione – ammonta a 50.580.790,40 euro. L’Offerente conferma di aver trasmesso a Consob, la cash confirmation letter
a garanzia dell’esatto pagamento del Nuovo Corrispettivo.
A seguito dell’aggiornamento del prezzo, l’Aumento di Capitale in Denaro riservato al Fondo avrà un importo indicativo massimo di 56 milioni di euro, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo. L’Aumento di Capitale in Natura, riservato ai Soci Storici a fronte dei rispettivi conferimenti, avrà invece un importo indicativo massimo di 16 milioni di euro, anch’esso comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo.
Restano invariati tutti gli altri termini e condizioni dell’Offerta, inclusi i tempi del Periodo di Adesione
, fissato dal 5 gennaio 2026 al 6 febbraio 2026, salvo proroghe.