Più Medical completa AuCap da 5 milioni con IPO Club 2 (Azimut-Electa)

Più Medical

(Teleborsa) -ha completato l’da circaprevisto dagli accordi con il fondo, sub-fund di IPO Club SCA SICAV RAIF gestito dae concome partner e advisor strategico. L’operazione segna il pieno ingresso di IPO Club 2 nel capitale della società attraverso IPOC 9, veicolo di P.I.P.E. partecipato anche dall’azionista di controllo G.S.M. S.r.l.Nel dettaglio, IPOC 9 ha sottoscritto e liberato integralmente in denaroal prezzo di 6 euro per azione, in linea con il prezzo di IPO, per un controvalore complessivo di. Le azioni derivano dalla tranche dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea del 13 novembre 2025 e non collocata in sede di quotazione. Le risorse raccolte saranno destinate a sostenere il piano industriale della società, con particolare focus sulla crescita per linee esterne nel settore della farmacia retail e sul rafforzamento della struttura finanziaria.A seguito dell’operazione,risulta partecipata per il 54,35% da IPO Club 2 e per il 45,65% da G.S.M. S.r.l. e detiene complessivamente il 20,35% del capitale sociale e il 14,35% dei diritti di voto di Più Medical. I soci di IPOC 9 si sono impegnati a mantenere le rispettive quote per un periodo di 36 mesi. L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Varese.Ildi Più Medical risulta ora pari a 7.533.333 azioni complessive, di cui 7.183.333 ordinarie e 350.000 a voto plurimo. Nella nuova struttura dell’azionariato,detiene il 35,51% del capitale e il 46,93% dei diritti di voto, seguita dacon il 21,24% del capitale,con il 20,35% e il mercato con il 17,98%.