Più Medical completa AuCap da 5 milioni con IPO Club 2 (Azimut-Electa)
(Teleborsa) - Più Medical ha completato l’aumento di capitale da circa 5 milioni di euro previsto dagli accordi con il fondo IPO Club 2, sub-fund di IPO Club SCA SICAV RAIF gestito da Azimut Investments e con Electa Ventures come partner e advisor strategico. L’operazione segna il pieno ingresso di IPO Club 2 nel capitale della società attraverso IPOC 9, veicolo di P.I.P.E. partecipato anche dall’azionista di controllo G.S.M. S.r.l.

Nel dettaglio, IPOC 9 ha sottoscritto e liberato integralmente in denaro 833.333 nuove azioni ordinarie Più Medical al prezzo di 6 euro per azione, in linea con il prezzo di IPO, per un controvalore complessivo di 4.999.998 euro. Le azioni derivano dalla tranche dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea del 13 novembre 2025 e non collocata in sede di quotazione. Le risorse raccolte saranno destinate a sostenere il piano industriale della società, con particolare focus sulla crescita per linee esterne nel settore della farmacia retail e sul rafforzamento della struttura finanziaria.

A seguito dell’operazione, IPOC 9 risulta partecipata per il 54,35% da IPO Club 2 e per il 45,65% da G.S.M. S.r.l. e detiene complessivamente il 20,35% del capitale sociale e il 14,35% dei diritti di voto di Più Medical. I soci di IPOC 9 si sono impegnati a mantenere le rispettive quote per un periodo di 36 mesi. L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Varese.

Il capitale sociale di Più Medical risulta ora pari a 7.533.333 azioni complessive, di cui 7.183.333 ordinarie e 350.000 a voto plurimo. Nella nuova struttura dell’azionariato, G.S.M. detiene il 35,51% del capitale e il 46,93% dei diritti di voto, seguita da V.F. Pharma con il 21,24% del capitale, IPOC 9 con il 20,35% e il mercato con il 17,98%.
