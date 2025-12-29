Più Medical completa AuCap da 5 milioni con IPO Club 2 (Azimut-Electa)

(Teleborsa) - Più Medical
ha completato l’aumento di capitale
da circa 5 milioni di euro
previsto dagli accordi con il fondo IPO Club 2
, sub-fund di IPO Club SCA SICAV RAIF gestito da Azimut Investments
e con Electa Ventures
come partner e advisor strategico. L’operazione segna il pieno ingresso di IPO Club 2 nel capitale della società attraverso IPOC 9, veicolo di P.I.P.E. partecipato anche dall’azionista di controllo G.S.M. S.r.l.
Nel dettaglio, IPOC 9 ha sottoscritto e liberato integralmente in denaro 833.333 nuove azioni ordinarie Più Medical
al prezzo di 6 euro per azione, in linea con il prezzo di IPO, per un controvalore complessivo di 4.999.998 euro
. Le azioni derivano dalla tranche dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea del 13 novembre 2025 e non collocata in sede di quotazione. Le risorse raccolte saranno destinate a sostenere il piano industriale della società, con particolare focus sulla crescita per linee esterne nel settore della farmacia retail e sul rafforzamento della struttura finanziaria.
A seguito dell’operazione, IPOC 9
risulta partecipata per il 54,35% da IPO Club 2 e per il 45,65% da G.S.M. S.r.l. e detiene complessivamente il 20,35% del capitale sociale e il 14,35% dei diritti di voto di Più Medical. I soci di IPOC 9 si sono impegnati a mantenere le rispettive quote per un periodo di 36 mesi. L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Varese.
Il capitale sociale
di Più Medical risulta ora pari a 7.533.333 azioni complessive, di cui 7.183.333 ordinarie e 350.000 a voto plurimo. Nella nuova struttura dell’azionariato, G.S.M.
detiene il 35,51% del capitale e il 46,93% dei diritti di voto, seguita da V.F. Pharma
con il 21,24% del capitale, IPOC 9
con il 20,35% e il mercato con il 17,98%.