Sabaf, informativa sul buyback

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf
ha comunicato che, tra il 22 e il 26 dicembre 2025, ha acquistato
complessivamente 3.354 azioni proprie
ad un prezzo medio unitario di 13,7724 euro per azione e per un controvalore
pari a 46.192,46 euro
.
A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 26 dicembre, un totale di 283.520 azioni proprie, pari al 2,235% del capitale sociale.
A Piazza Affari, nel frattempo, il produttore di attrezzature domestiche da cucina
estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 13,8 euro.