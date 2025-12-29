Milano 17:18
Sabaf, informativa sul buyback
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf ha comunicato che, tra il 22 e il 26 dicembre 2025, ha acquistato complessivamente 3.354 azioni proprie ad un prezzo medio unitario di 13,7724 euro per azione e per un controvalore pari a 46.192,46 euro.

A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 26 dicembre, un totale di 283.520 azioni proprie, pari al 2,235% del capitale sociale.

A Piazza Affari, nel frattempo, il produttore di attrezzature domestiche da cucina estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 13,8 euro.

