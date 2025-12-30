Mare Group chiede integrazione OdG assemblea Eles e interpella Palazzo Chigi su Golden Power

Mare Group

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) -, società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha chiesto formalmente al’integrazione dell’dell’assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il 7 gennaio 2026 in prima convocazione e l’8 gennaio in seconda.In particolare, Mare Group ha domandato l’inserimento di un nuovo punto relativo alla, prevedendo: la nomina di un amministratore indipendente nel caso di mancata conferma di quello cooptato dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025; la nomina di un ulteriore amministratore indipendente in aggiunta a quelli già previsti; la determinazione della durata dell’incarico e del relativo compenso. L’iniziativa, spiega la società, mira a consentire all’assemblea di esercitare pienamente le proprie prerogative sulla composizione del consiglio, evitando vuoti deliberativi e assicurando continuità, corretto funzionamento degli organi sociali e rispetto dei principi di buona governance.Parallelamente, Mare Group ha richiesto chiarimenti sull’applicazione della normativacon riferimento agli azionisti che detengono partecipazioni superiori al 3% del capitale di Eles. La richiesta è stata indirizzata anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per garantire la piena conformità al quadro normativo vigente e il corretto esercizio dei diritti di voto in sede assembleare .In vista dell’assemblea, Mare Group ha inoltre annunciato i profili che intende proporre per l’integrazione del consiglio di amministrazione di Eles con tre consiglieri indipendenti. Si tratta di, professionista con oltre trent’anni di esperienza in ambito finanziario e di corporate governance;, manager con un lungo percorso come CFO, amministratore delegato e consigliere in gruppi industriali e di servizi; e, dottore commercialista e revisore legale con una consolidata esperienza in materia societaria, contabile e di bilancio, nonché in organi di controllo di società quotate su Euronext Growth Milan.