Mare Group e Borgosesia: raccolta in overbooking per il search fund EasyGo

Mare Group

Borgosesia

(Teleborsa) -hanno annunciato che il search fundha registrato, a poche ore dal lancio, adesioni degli investitori superiori all’obiettivo di raccolta deliberato pari aEasyGo è undedicato adcon solide basi operative ma chiamate ad affrontare fasi di discontinuità, come il. Il veicolo era stato lanciato con l’obiettivo di raccogliere fino a 7,5 milioni di euro per la prima operazione, soglia che risulta già superata nelle prime ore di raccolta.Secondo quanto comunicato, l’interesse manifestato dagliriflette una valutazione positiva del, impostato su una traiettoria di medio-lungo periodo, oltre all’apprezzamento per l’assetto di governance e per la qualità dei partner coinvolti. In particolare, viene evidenziata la credibilità del modello sviluppato da Mare Group, basato sull’integrazione di competenze industriali, tecnologiche e manageriali in contesti di crescita strutturata.Un ulteriore elemento diper il mercato è rappresentato dalla presenza di Borgosesia nella compagine sociale di EasyGo. Il gruppo porta in dote una consolidata esperienza in operazioni di passaggio generazionale e riorganizzazione industriale, maturata nell’ambito delle cosiddette special situations e opportunities, contribuendo così al profilo di rischio-rendimento dell’iniziativa.Il superamento dell’obiettivo di raccolta consente a EasyGo di disporre fin da subito diper proseguire con efficacia le attività di analisi e valutazione delle opportunità di investimento attualmente allo studio. L’operatività del fondo si inserisce nel più ampio progetto di crescita del Polo Italiano dell’Ingegneria ad Alta Tecnologia, promosso da Mare Group.L’registrato al lancio rappresenta un segnale di fiducia del mercato nei confronti dello strumento e del team promotore, confermando l’interesse degli investitori per iniziative orientate alla valorizzazione delle PMI italiane attraverso modelli industriali strutturati e con un forte presidio manageriale.