Borgosesia accelera transizione verso modello Alternative Asset Manager, nel 2025 AuM salgono a 693 milioni

(Teleborsa) - Nel 2025 Borgosesia
ha registrato un'accelerazione del percorso di transizione strategica verso il modello Alternative Asset Manager
grazie all’acquisizione di OneOSix
.
Alla fine dell’esercizio, infatti, gli Asset under Management (AuM) sono saliti a 693 milioni
(+421% sul dato al 30 giugno) – e il turnover di crediti deteriorati
si è attestato a 203 milioni – e ciò a fronte di nuovi investimenti “diretti” per 18,3 milioni
, per lo più rappresentati dall’acquisto di single name ipotecari con strategia repossess (7,2 milioni, di cui, a fine esercizio, 4,5 milioni già seguiti dall’acquisto del sottostante con un ulteriore investimento di 2,8 milioni) e, per il restante, dalla sottoscrizione di note in operazioni di cartolarizzazione ed acquisto di titoli e partecipazioni conclusi dalla divisione Alternative (8,3 milioni di cui 0,6 milioni nel search fund EasyGo).
È inoltre proseguita l’attività volta alla valorizzazione del portafoglio immobiliare “proprietario”
- attività che nel contesto descritto è destinata ad assumere, in termini di investimenti “diretti” minore rilevanza - raggiunge l’importo complessivo di 22,8 milioni con un decremento rispetto al dato ’24 del 33,3%.
Sempre nell’ottica di rafforzare il percorso di transizione strategica, Borgosesia ha potenziato il team di gestione
con l’ingresso di Dante Filippello
- già Managing Director della divisione Corporate Finance immobiliare di Mediobanca
– che affiancherà il management nella definizione e implementazione del nuovo modello operativo e dell’assetto organizzativo-funzionale della piattaforma, contribuendo in modo determinante all’accelerazione della transizione in atto.
Inoltre, il Cda ha conferito al Vice Presidente e Amministratore Delegato, Mauro Girardi
, pieni poteri operativi per procedere all’apertura del secondo periodo di sottoscrizione del prestito obbligazionario “Borgosesia 2025–2030 6,30%”
. La prima tranche, inizialmente prevista per 15 milioni e successivamente ampliata a 25 milioni per l’elevata domanda registrata sin dall’avvio del
collocamento, è stata integralmente sottoscritta con manifestazioni di interesse superiori all’offerta. La deliberazione è propedeutica all’avvio della nuova tranche dell’emissione, che potrà essere attivata in conformità alle previsioni del relativo regolamento.
Il Consiglio ha deliberato di avvalersi della facoltà di rimborso anticipato
, anche in forma integrale ed in più tranche, del prestito obbligazionario “Borgosesia S.p.A. 2021-2026”
, di nominali 20 milioni, in scadenza il prossimo 9 marzo conferendo a tal fine al Vice Presidente-Amministratore Delegato Mauro Girardi tutti i poteri per procedere alla determinazione delle somme oggetto di rimborso ed alla cura di ogni pertinente adempimento.