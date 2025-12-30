OPA Eles, nessun rilancio da Mare Group: termini invariati e chiusura al 30 dicembre

Mare Group

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) -ha confermato la scadenza originaria dell’su Eles e non procederà a un rilancio del corrispettivo. È quanto comunica la società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan in relazione all’offerta pubblica di acquisto promossa sulla totalità delle azioni diNel dettaglio, l’offerente ha deciso di mantenere invariati tutti i termini e le condizioni dell’operazione, in particolare la durata del periodo di adesione, che si chiuderà alle ore 17:30 del, e la data di pagamento fissata all’8 gennaio 2026. Alla luce di tale scelta, Mare Group ha precisato di non avere intenzione di procedere con un incremento del prezzo dell’offerta ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti.La società ha ribadito glidell’OPA, finalizzata all’incremento della partecipazione in Eles per acquisirne il controllo e, al ricorrere delle condizioni, procedere al. Tuttavia, a seguito della promozione di un’offerta concorrente da parte di un soggetto terzo in concerto con alcuni azionisti di Eles, il delisting al termine dell’operazione non risulta più realizzabile allo stato attuale.Nonostante ciò, Mare Group ha confermato la validità del proprio, ritenuto perseguibile anche in assenza di revoca dalla quotazione. La società ha inoltre precisato di non intendere aderire all’offerta promossa dai soggetti terzi, come già comunicato nei giorni scorsi.Poiché l’offerta non è soggetta a condizioni di efficacia, l’offerente procederà ad acquistare tutte le azioni Eles portate in adesione e non revocate entro la scadenza, riconoscendo il corrispettivo pari a, come già annunciato nel comunicato del 10 dicembre 2025. Tutti gli altri termini e le modalità dell’operazione restano invariati rispetto a quanto indicato nel Documento di Offerta.Mare Group ha infine annunciato che il comunicato suidell’OPA sarà pubblicato il 30 dicembre 2025, in linea con il calendario dell’offerta.