Banche, con l'AI a rischio oltre 200 mila posti di lavoro

(Teleborsa) - Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale
nelle operazioni bancarie porterà alla distruzione di migliaia di posti di lavoro
in banca. L'allarme è stato lanciato dal Financial Times, che apre la sua edizione odierna con uno studio choc di Morgan Stanley
.
Si parla di oltre 200 mila posti di lavoro a rischio
nell'industria bancaria europea nei prossimi cinque anni
, che verrebbe causata dalla chiusura di filiali bancarie, dai processi di digitalizzazione e dall'uso dell'AI. Entro il 2030 questo comporterebbe un taglio del 10% dell'attuale forza lavoro
del settore creditizio che si aggira sui 2,1 milioni di dipendenti.
L'analisi prende in considerazione 35 istituti di credito
e stima che i tagli maggiori avverranno nelle divisioni "servizi centrali"
delle banche, che includono ruoli di back e middle office e nelle posizioni di risk management e compliance. L'eccesso di personale emergerebbe dalle operazioni volte a far emergere i risparmi promessi dall'intelligenza artificiale e da una spinta alla digitalizzazione pari al 30%.
Secondo gli analisti do Morgan Stanley, l'AI offrirebbe alle banche europee l'opportunità di migliorare il rapporto costi ricavi
, mentre queste sono messe sotto pressione da parte degli investitori per aumentare la loro efficienza ed i loro ritorni.