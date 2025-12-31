Eles, Mare Group propone ampliamento Cda con amministratore indipendente

ELES

(Teleborsa) -- società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (IC Integrated Circuits) con applicazioni Automotive e Mission Critical (la “Società”) - informa che, su richiesta dell’azionista, è statoconvocata per il 7 gennaio 2026 (8 gennaio in seconda convocazione) con la “Nomina, per il caso di mancata conferma dell’amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025, di un".Mare Group ha proceduto ad individuare unamministratore indipendente, in persona di. In relazione al candidato proposto, si precisa che lo stesso, in qualità di Chief Operating Officer di Relatech, ha precedentemente intrattenuto rapporti commerciali con la Società, che hanno dato origine, nel corso del 2024, ad unatra la Società e Relatech, conclusasi il 17 dicembre 2025, con la sottoscrizione di unvolto ad evitare l’alea del contenzioso e privo di qualsivoglia riconoscimento reciproco delle rispettive pretese.Mare Group ha motivato ladi Eles e l’inserimento di ulteriori amministratori indipendenti ritenendo tali interventi funzionali ad assicurare la massima tutela degli interessi sociali e degli azionisti, in un contesto caratterizzato dalla presenza di una pluralità di iniziative concorrenti sul capitale della Società.Tuttavia, si segnala che due dei candidati indicati presentano legami con la stessa Mare Group: Mauro Girardi è attualmente Vice Presidente e Ada di, società con la quale Mare Group ha recentemente lanciato il search fund EasyGo; Federico Albini risulta sindaco supplente di Mare Group.Tali rapporti, conclude Eles in una nota "pur non escludendo il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa applicabile, appaiono quantomeno incon l’obiettivo dichiarato di garantire una tutela degli interessi generali degli azionisti".