Mare Group e Borgosesia, EasyGo acquisisce EMM Systems

(Teleborsa) - Mare Group
e Borgosesia
hanno fatto sapere che EasyGo
, search fund
promosso congiuntamente con Borgosesia, ha perfezionato la prima operazione di acquisizione
, con l’acquisto di EMM Systems.
EMM Systems è una società italiana specializzata nello sviluppo di piattaforme software per la gestione digitale della supply chain
, con un focus storico sul settore farmaceutico e applicazioni in ambiti ad elevata criticità operativa, tra cui tracciabilità, ottimizzazione dei flussi logistici e compliance normativa. Le soluzioni sviluppate integrano componenti di Intelligenza Artificiale e IoT a supporto di processi complessi e mission-critical.
La Target ha chiuso l’esercizio 2024
con valore della produzione pari a circa 17,7 milioni di euro e un EBITDA di circa 2,2 milioni, con un modello di business caratterizzato da una componente significativa di ricavi ricorrenti e da un’impostazione assetlight. Al 19 dicembre 2025 la società presentava una PFN positiva netta a cassa pari a circa 1,2 milioni (0,9 milioni al 30 giugno 2025).
Il corrispettivo dell’operazione è pari a un Equity Value complessivo di 7,5 milioni
. Alla data di perfezionamento dell’acquisizione è stato corrisposto un importo pari a 3,0 milioni, mentre ulteriori 3,0 milioni saranno versati entro giugno 2026. Il residuo importo di 1,5 milioni sarà depositato presso un escrow agent e sarà liberabile entro giugno 2027, a garanzia di eventuali passività connesse all’operazione.
L’operazione rappresenta l’avvio del percorso di investimento di EasyGo, consentendo potenziali sinergie industriali con Mare Group in
un ambito complementare ai settori già presidiati per rafforzare la presenza del Gruppo nelle verticali a supporto di filiere strategiche.(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)