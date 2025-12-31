Mare Group, risultati provvisori OPA totalitaria su azioni ELES

Mare Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, ha resi noti isulle azioni ordinarie e a voto plurimo diSulla base dei risultati provvisori dell’Offerta comunicati da Intermonte SIM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (al netto delle adesioni revocate), complessive 72.025 azioni ordinarie di Eles, rappresentative del 0,37% del capitale sociale di Eles e del 0,58% delle Azioni Oggetto dell’Offerta (alla data odierna pari a 19.208.638 Azioni Eles), per un controvalore Complessivo, calcolato sulla base del Nuovo Corrispettivo (cioè 2,65 euro) pari a 190.866,25 euro.Dalla data di pubblicazione del Documento di Offerta ad oggi, l’Offerente (i) ha effettuato acquisti al di fuori dell’Offerta percomplessive 463.000 Azioni Ordinarie, pari a circa il 2,41% del capitale sociale dell’Emittente e al 2,27% dei relativi diritti di voto; e(ii) ha sottoscritto 1.393.119 Azioni di Compendio a seguito dell’esercizio di 2.786.238 warrant Eles denominati “Warrant Eles 2019-2026” di titolarità di Mare Group stessa, pari a circa il 7,25% del capitale sociale dell’Emittente e al 6,83% dei relativi diritti di voto.Pertanto, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, laddove confermati, e tenuto conto della partecipazione già detenuta da MareGroup nel capitale sociale di Eles e degli acquisti effettuati successivamente alla pubblicazione del Documento di Offerta,dell’Offerta saranno resi noti a cura dell’Offerente il 6 gennaio 2026, ovvero, al più tardi, entro la prima mattina del 7 gennaio.Si ricorda che l’. Pertanto, l’Offerta non è più soggetta ad alcuna condizione di efficacia e l’Offerente procederà ad acquistare tutte le Azioni Eles portate in adesione all’Offerta (al netto delle Azioni Eles le cui adesioni sono state revocate).L’Offerente comunica che lain quanto le Azioni Eles sono soggette altresì ad un’offerta concorrente.Infine, l’Offerente comunica che, sulla base dei suddetti risultati - laddove confermati -, né, conseguentemente, per il Delisting e, pertanto, lead esito dell’Offerta.