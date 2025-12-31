Mare Group, risultati provvisori OPA totalitaria su azioni ELES

(Teleborsa) - Mare Group
, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, ha resi noti i risultati provvisori dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie e a voto plurimo di Eles Semiconductor Equipment
.
Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta comunicati da Intermonte SIM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (al netto delle adesioni revocate), complessive 72.025 azioni ordinarie di Eles, rappresentative del 0,37% del capitale sociale di Eles e del 0,58% delle Azioni Oggetto dell’Offerta (alla data odierna pari a 19.208.638 Azioni Eles), per un controvalore Complessivo, calcolato sulla base del Nuovo Corrispettivo (cioè 2,65 euro) pari a 190.866,25 euro.
Dalla data di pubblicazione del Documento di Offerta ad oggi, l’Offerente (i) ha effettuato acquisti al di fuori dell’Offerta per
complessive 463.000 Azioni Ordinarie, pari a circa il 2,41% del capitale sociale dell’Emittente e al 2,27% dei relativi diritti di voto; e
(ii) ha sottoscritto 1.393.119 Azioni di Compendio a seguito dell’esercizio di 2.786.238 warrant Eles denominati “Warrant Eles 2019-
2026” di titolarità di Mare Group stessa, pari a circa il 7,25% del capitale sociale dell’Emittente e al 6,83% dei relativi diritti di voto.
Pertanto, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, laddove confermati, e tenuto conto della partecipazione già detenuta da Mare
Group nel capitale sociale di Eles e degli acquisti effettuati successivamente alla pubblicazione del Documento di Offerta, l’Offerente ad esito dell’Offerta verrà a detenere complessive 7.221.624 Azioni Ordinarie, rappresentative del 37,60% del capitale sociale di Eles e del 35,43% dei relativi diritti di voto
.
I risultati definitivi
dell’Offerta saranno resi noti a cura dell’Offerente il 6 gennaio 2026, ovvero, al più tardi, entro la prima mattina del 7 gennaio.
Si ricorda che l’Offerente ha rinunciato alle Condizioni di Efficacia dell’Offerta
. Pertanto, l’Offerta non è più soggetta ad alcuna condizione di efficacia e l’Offerente procederà ad acquistare tutte le Azioni Eles portate in adesione all’Offerta (al netto delle Azioni Eles le cui adesioni sono state revocate).
L’Offerente comunica che la Riapertura dei Termini non avrà luogo
in quanto le Azioni Eles sono soggette altresì ad un’offerta concorrente.
Infine, l’Offerente comunica che, sulla base dei suddetti risultati - laddove confermati - non si sono verificati i presupposti per l’esercizio dell’Obbligo di Acquisto e del Diritto di Acquisto
, né, conseguentemente, per il Delisting e, pertanto, le Azioni Ordinarie rimarranno negoziate su Euronext Growth Milan
ad esito dell’Offerta.