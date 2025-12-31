Seduta incolore per il Vecchio Continente

(Teleborsa) - Ultima seduta del 2025 dai volumi sottili per i listini europei, con le Borse di Milano e Francoforte chiuse per la Vigilia di Capodanno e le Piazze di Londra, Parigi e Madrid aperte a metà servizio.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,175. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,69%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,42%. Tra i listini europei
, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e contrazione moderata per Parigi
, che soffre un calo dello 0,44%.
Sul fronte internazionale, ieri, i verbali della riunione di dicembre della Federal Reserve
hanno mostrato che la maggior parte dei funzionari considera appropriati ulteriori tagli dei tassi di interesse, se l’inflazione continuerà a scendere, mentre una parte del board ritiene necessario mantenere la politica invariata "per qualche tempo". Nella riunione del Federal Open Market Committee (FMOC) del 9-10 dicembre, la decisione di ridurre i tassi per la terza volta consecutiva è stata, infatti, accompagnata da ampie divergenze
, con tre dissensi e proiezioni che evidenziano un fronte contrario alla riduzione.
In Italia, si segnala che NewPrinces
ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Plasmon dalla società Heinz Italia
, controllata italiana di The Kraft Heinz Company, annunciata lo scorso 9 luglio 2025. La società di nuova costituzione Plasmon controlla le attività relative alla produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione di alimenti per l’infanzia e prodotti di nutrizione specializzata, inclusi i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, nonché lo stabilimento produttivo di Latina. Il purchase price finale dell’Operazione è indicato in 124,3 milioni di Euro, interamente corrisposti in contanti.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati: Mercoledì 31/12/2025
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 217K unità; preced. 214K unità)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2 Mln barili; preced. -1,27 Mln barili) Venerdì 02/01/2026
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,8%)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 49,2 punti; preced. 49,6 punti)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti).