Ultima seduta del 2025 apre in calo per Londra, Parigi e Madrid, aperte a metà servizio

(Teleborsa) -, con le Borse di Milano e Francoforte chiuse per la Vigilia di Capodanno e le Piazze di Londra, Parigi e Madrid aperte a metà servizio: la prima chiuderà alle 12:30 mentre le secnde introno alle 14:00.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,173. Lieve calo dell', che scende a 4.323,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,41%., senza slancio, che negozia con un -0,17%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,46%.Sul fronte internazionale, ieri, ihanno mostrato che la maggior parte dei funzionari considera appropriati ulteriori tagli dei tassi di interesse, se l’inflazione continuerà a scendere, mentre una parte del board ritiene necessario mantenere la politica invariata "per qualche tempo". Nella riunione del Federal Open Market Committee (FMOC) del 9-10 dicembre, la decisione di ridurre i tassi per la terza volta consecutiva è stata, infatti, accompagnata da, con tre dissensi e proiezioni che evidenziano un fronte contrario alla riduzione.In Italia, si segnala l'accordo raggiunto da Unicredit con le sigle sindacali per il pieno ricambio generazionale, mentre Mare Group ha comunicato i risultati provvisori dell'OPA totalitaria sulle azioni ELES.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 217K unità; preced. 214K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2 Mln barili; preced. -1,27 Mln barili)10:00: M3, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,8%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 49,2 punti; preced. 49,6 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti).