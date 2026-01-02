Cloudia Research, emesso prestito obbligazionario non convertibile da 1,5 milioni di euro

Cloudia Research

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della trasformazione digitale con un'offerta specializzata in ERP, Cloud e AI, ha, non subordinato, di importo nominale pari a, con durata pari a 7 anni e un periodo di preammortamento di 12 mesi.Il prestito obbligazionario prevede un tasso di interesse variabile pari all'Euribor 6 Mesi maggiorato di 240 punti base (2,40%) per anno e, nell'ambito dell'iniziativa Basket Bond Lombardia promossa da Regione Lombardia e Finlombarda. Banca Finint ha agito come arranger dell'operazione. Il prestito non sarà quotato su mercati regolamentati né ammesso alla negoziazione su sistemi multilaterali.La società, provvedendo all'emissione del prestito obbligazionario,e supporta lo sviluppo di applicativi informatici basati su algoritmi proprietari di intelligenza artificiale, si legge in una nota."Siamo molto soddisfatti di questo importante passo per la società - ha dichiarato il- L'emissione di questo prestito obbligazionario ci permette di consolidare le risorse necessarie per proseguire nel percorso di innovazione tecnologica e per offrire agli investitori un'opportunità solida e trasparente di partecipare alla crescita di Cloudia su scala nazionale e internazionale.”