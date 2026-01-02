Il nuovo anno parte positivo per Wall Street

(Teleborsa) - Primo giorno di trading del 2026 positivo per Wall Street, recuperando i ribassi dell'ultima seduta del 2025. Il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 48.101 punti, mentre l'S&P-500
procede in frazionale rialzo, avanzando a 6.872 punti (+0,40%). In evidenza il Nasdaq 100
(+0,98%), seguito dall'S&P 100
(+0,56%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti informatica
(+1,13%), telecomunicazioni
(+0,78%) e beni di consumo secondari
(+0,51%). Il settore sanitario
, con il suo -0,45%, si attesta come peggiore del mercato.
Gli investitori attendono i dati sul mercato del lavoro della prossima settimana
, soprattutto dopo che, alla riunione di dicembre, il presidente della Fed Jerome Powell aveva messo in guardia da ulteriori tagli dei tassi finché non ci sarà maggiore chiarezza sull’occupazione. Nel frattempo in uscita questo pomeriggio il dato del PMI manifatturiero di dicembre
.
Tra i titoli interessati da annunci, secondo i dati delle organizzazioni del settore automobilistico, a dicembre 2025 Tesla
ha registrato un calo drastico nelle immatricolazioni
di nuove auto in mercati europei chiave di Francia, Svezia e Spagna, mentre sono aumentate le vendite in Norvegia. Baidu
, società tecnologica cinese quotata al Nasdaq, ha annunciato di avere proposto l’avvio del processo per la scissione e la quotazione separata della sua unità di chip per l’AI, Kunlunxin
, sul listino principale della Borsa di Hong Kong. L'azienda biotecnologica Ironwood Pharmaceuticals
per l'intero anno 2026 prevede
un fatturato netto di LINZESS negli Stati Uniti compreso tra 1,125 e 1,175 miliardi di dollari, ricavi totali tra 450 e 475 milioni di dollari e un EBITDA rettificato superiore a 300 milioni.