Milano 14:03
45.230 +0,64%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 14:03
9.972 +0,41%
Francoforte 14:03
24.574 +0,34%

Londra: scambi al rialzo per Burberry
(Teleborsa) - Bene la maison del lusso inglese, con un rialzo del 2,29%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Burberry più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il grafico a breve della casa di moda britannica mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 13,07 sterline e supporto stimato a quota 12,81. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 13,34.

