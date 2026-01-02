Londra: scambi al rialzo per Burberry

maison del lusso inglese

Burberry

FTSE 100

casa di moda britannica

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,29%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il grafico a breve dellamostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 13,07 sterline e supporto stimato a quota 12,81. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 13,34.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)