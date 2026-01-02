Londra: scambi al rialzo per Burberry

(Teleborsa) - Bene la maison del lusso inglese
, con un rialzo del 2,29%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Burberry
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il grafico a breve della casa di moda britannica
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 13,07 sterline e supporto stimato a quota 12,81. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 13,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)