Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 18:13
25.206 -0,17%
Dow Jones 18:13
48.221 +0,33%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

Piazza Affari chiude in evidenza, più cauto il resto dell'Europa

Piazza Affari chiude in evidenza, più cauto il resto dell'Europa
(Teleborsa) - Bilancio positivo nella prima seduta del 2026 per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Sostanzialmente stabile l'S&P-500 sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a -0,03%.

Intanto, sul fronte macroeconomico, i prestiti alle imprese e alle famiglie della zona euro hanno registrato un'accelerazione a novembre, secondo i dati della Banca centrale europea. A fine 2025 il settore manifatturiero dell'area euro ha subito una battuta d'arresto, con i livelli di produzione in calo per la prima volta dal febbraio scorso, secondo quanto emerso dalla consueta indagine S&P Global-Hamburg Commercial Bank. Oltreoceano, l'indice dei direttori acquisto delle aziende elaborato da S&P Global ha confermato che l'attività manifatturiera degli Stati Uniti è peggiorata a dicembre 2025.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 56,72 dollari per barile.

Lo Spread migliora, toccando i +69 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,48%.

Tra i listini europei andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,2%, poco mosso Londra, che mostra un +0,2%, e guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,56%.

Segno più in chiusura per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,96%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,88% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 48.080 punti.

Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,17%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,37%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Fincantieri, con un importante progresso del 5,75%. In evidenza STMicroelectronics, che mostra un forte incremento del 4,25%. Svetta Leonardo che segna un importante progresso del 4,19%. Vola Prysmian, con una marcata risalita del 4,05%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nexi, che ha chiuso a -1,68%. Soffre Telecom Italia, che evidenzia una perdita dell'1,52%. Contrazione anche per Brunello Cucinelli, che soffre un calo dell'1,28%. Sottotono Buzzi che mostra una limatura dello 0,96%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technoprobe (+5,98%), Italmobiliare (+3,66%), Brembo (+2,87%) e ERG (+2,55%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Reply, che ha terminato le contrattazioni a -3,31%. Preda dei venditori Carel Industries, con un decremento del 2,44%. Si concentrano le vendite su Moltiply Group, che soffre un calo del 2,31%. Vendite su D'Amico, che registra un ribasso del 2,05%.

