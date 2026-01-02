Piazza Affari chiude in evidenza, più cauto il resto dell'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a -0,03%.Intanto, sul fronte, ihanno registrato un'accelerazione a novembre, secondo i dati della Banca centrale europea. A fine 2025 ilha subito una battuta d'arresto, con i livelli di produzione in calo per la prima volta dal febbraio scorso, secondo quanto emerso dalla consueta indagine S&P Global-Hamburg Commercial Bank. Oltreoceano, l'indice dei direttori acquisto delle aziende elaborato da S&P Global ha confermato che l'è peggiorata a dicembre 2025.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 56,72 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +69 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,48%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,2%, poco mosso, che mostra un +0,2%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,56%.Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,96%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,88% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 48.080 punti.Pressoché invariato il(+0,17%); poco sotto la parità il(-0,37%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 5,75%. In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,25%. Svettache segna un importante progresso del 4,19%. Vola, con una marcata risalita del 4,05%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,68%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%. Contrazione anche per, che soffre un calo dell'1,28%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%.di Milano,(+5,98%),(+3,66%),(+2,87%) e(+2,55%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,31%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,44%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,31%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,05%.