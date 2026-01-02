Piazza Affari chiude in evidenza, più cauto il resto dell'Europa

(Teleborsa) - Bilancio positivo nella prima seduta del 2026 per Piazza Affari
, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Sostanzialmente stabile l'S&P-500
sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a -0,03%.
Intanto, sul fronte macroeconomico
, i prestiti alle imprese e alle famiglie della zona euro
hanno registrato un'accelerazione a novembre, secondo i dati della Banca centrale europea. A fine 2025 il settore manifatturiero dell'area euro
ha subito una battuta d'arresto, con i livelli di produzione in calo per la prima volta dal febbraio scorso, secondo quanto emerso dalla consueta indagine S&P Global-Hamburg Commercial Bank. Oltreoceano, l'indice dei direttori acquisto delle aziende elaborato da S&P Global ha confermato che l'attività manifatturiera degli Stati Uniti
è peggiorata a dicembre 2025.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 56,72 dollari per barile.
Lo Spread
migliora, toccando i +69 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,48%. Tra i listini europei
andamento cauto per Francoforte
, che mostra una performance pari a +0,2%, poco mosso Londra
, che mostra un +0,2%, e guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,56%.
Segno più in chiusura per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dello 0,96%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,88% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 48.080 punti.
Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,17%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,37%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, decolla Fincantieri
, con un importante progresso del 5,75%. In evidenza STMicroelectronics
, che mostra un forte incremento del 4,25%. Svetta Leonardo
che segna un importante progresso del 4,19%. Vola Prysmian
, con una marcata risalita del 4,05%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nexi
, che ha chiuso a -1,68%. Soffre Telecom Italia
, che evidenzia una perdita dell'1,52%. Contrazione anche per Brunello Cucinelli
, che soffre un calo dell'1,28%. Sottotono Buzzi
che mostra una limatura dello 0,96%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Technoprobe
(+5,98%), Italmobiliare
(+3,66%), Brembo
(+2,87%) e ERG
(+2,55%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Reply
, che ha terminato le contrattazioni a -3,31%. Preda dei venditori Carel Industries
, con un decremento del 2,44%. Si concentrano le vendite su Moltiply Group
, che soffre un calo del 2,31%. Vendite su D'Amico
, che registra un ribasso del 2,05%.