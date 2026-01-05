ELES, CdA riapprova comunicato: nuovo corrispettivo Xenon è congruo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di ELES
, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha approvato, a maggioranza dei presenti, l'aggiornamento del comunicato dell'emittente
dopo l'incremento del corrispettivo da parte di Xenon nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria (da 2,95 euro a 3,20 euro per azione portata in adesione).
All'esito della riunione, il consiglio di amministrazione, con la sola astensione del consigliere Massimiliano Bellucci
(allineato all'OPA concorrente di Mare Group
), ha ritenuto congruo da un punto di vista finanziario il nuovo corrispettivo Xenon.