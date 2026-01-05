Milano 15:00
Londra: si concentrano le vendite su Burberry

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la maison del lusso inglese, che presenta una flessione del 2,77% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Burberry mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,2%, rispetto a +0,98% del principale indice della Borsa di Londra).


Allo stato attuale lo scenario di breve della casa di moda britannica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,23 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,59. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,87.

