Londra: si concentrano le vendite su Burberry

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la maison del lusso inglese
, che presenta una flessione del 2,77% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Burberry
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,2%, rispetto a +0,98% del principale indice della Borsa di Londra
).
Allo stato attuale lo scenario di breve della casa di moda britannica
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,23 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,59. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)