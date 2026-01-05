Londra: si concentrano le vendite su Burberry

maison del lusso inglese

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,77% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,2%, rispetto a +0,98% del).Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,23 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,59. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,87.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)