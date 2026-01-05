Prosegue in rialzo la performance dei mercati europei

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. In evidenza i titoli della difesa in scia all'operazione militare condotta dagli Stati Uniti in Venezuela durante il fine settimana, durante la quale le forze statunitensi hanno catturato il presidente Maduro.
Sul fronte macro, in Spagna
disoccupazione in calo a dicembre con il tasso di disoccupazione giovanile più basso mai registrato. Atteso nel pomeriggio dagli Stati Uniti
l'indice ISM manifatturiero di dicembre.
A Piazza Affari, tra i titoli interessati da annunci, Bernstein
ha migliorato a "Outperform" da "Market perform" la raccomandazione su Pirelli
, con target price incrementato a 7 euro per azione dai precedenti 5,2 euro. Eni
, invece, ha annunciato che dal 1° gennaio 2026 è stato conferito il ramo di azienda dell’unità di business Refining Evolution & Transformation alla nuova società Eni Industrial Evolution
, che avrà l’obiettivo di assicurare la gestione degli asset tradizionali (raffinerie e depositi) in Europa e Medio Oriente e di consolidare il percorso di trasformazione industriale, anche in ottica di economia circolare, attraverso lo sviluppo di nuove filiere industriali.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo del 2,10%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 57,66 dollari per barile.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +73 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,55%. Tra i listini europei
piccoli passi in avanti per Francoforte
, che segna un incremento marginale dello 0,58%, Londra
è stabile, riportando un moderato +0,15%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a +0,04%.
Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,62%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 48.358 punti.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(+0,1%); leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,57%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Leonardo
(+6,05%), Tenaris
(+4,47%), Fincantieri
(+4,08%) e Saipem
(+3,76%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler
, che continua la seduta con -2,52%. Brunello Cucinelli
scende dell'1,87%. Calo deciso per Banco BPM
, che segna un -1,59%. Discesa modesta per Nexi
, che cede un piccolo -1,45%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Comer Industries
(+8,19%), Avio
(+6,51%), Carel Industries
(+3,34%) e Caltagirone SpA
(+2,60%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo
, che ottiene -3,06%. Sotto pressione NewPrinces
, con un forte ribasso del 2,22%. Soffre Ariston Holding
, che evidenzia una perdita del 2,10%. Preda dei venditori Piaggio
, con un decremento dell'1,79%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso: Lunedì 05/01/2026
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 48,7 punti)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (atteso 48,3 punti; preced. 48,2 punti) Martedì 06/01/2026
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,2%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,9%)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 53,6 punti).