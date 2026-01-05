Prosegue in rialzo la performance dei mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. In evidenza i titoli della difesa in scia all'operazione militare condotta dagli Stati Uniti in Venezuela durante il fine settimana, durante la quale le forze statunitensi hanno catturato il presidente Maduro.Sul fronte macro, indisoccupazione in calo a dicembre con il tasso di disoccupazione giovanile più basso mai registrato. Atteso nel pomeriggio daglil'indice ISM manifatturiero di dicembre.A Piazza Affari, tra i titoli interessati da annunci,ha migliorato a "Outperform" da "Market perform" la raccomandazione su, con target price incrementato a 7 euro per azione dai precedenti 5,2 euro., invece, ha annunciato che dal 1° gennaio 2026 è stato conferito il ramo di azienda dell’unità di business Refining Evolution & Transformation alla nuova società, che avrà l’obiettivo di assicurare la gestione degli asset tradizionali (raffinerie e depositi) in Europa e Medio Oriente e di consolidare il percorso di trasformazione industriale, anche in ottica di economia circolare, attraverso lo sviluppo di nuove filiere industriali.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Sessione euforica per l', che mostra un balzo del 2,10%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 57,66 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +73 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,55%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,58%,è stabile, riportando un moderato +0,15%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,04%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,62%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 48.358 punti.Senza direzione il(+0,1%); leggermente positivo il(+0,57%).Tra idi Milano, in evidenza(+6,05%),(+4,47%),(+4,08%) e(+3,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,52%.scende dell'1,87%. Calo deciso per, che segna un -1,59%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,45%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,19%),(+6,51%),(+3,34%) e(+2,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,06%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,22%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,10%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,79%.Tra ledi maggior peso:01:30: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 48,7 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 48,3 punti; preced. 48,2 punti)08:45: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,2%)08:45: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,9%)10:00: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 53,6 punti).