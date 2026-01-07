Borse europee miste. A Milano corre Italgas, giù lusso e petroliferi

(Teleborsa) - I listini europei si muovono in ordine sparso
: spiccano il ribasso di Londra e il rialzo di Francoforte, mentre Piazza Affari si allontana di poco dalla parità. A Milano strappa Italgas
, per l'effetto tecnico dell'operazione annunciata
questa mattina da Snam
, con l'avvio di un collocamento di green bond per 500 milioni di euro convertibili in azioni esistenti di Italgas (contestualmente al riacquisto di titoli con scadenza 2028). Secondo Mediobanca
, l'operazione di richiamo del bond convertibile in essere sarà effettuata a un prezzo complessivo di circa 880 milioni e la logica dell'operazione è "quella di consentire a Snam di mantenere invariata la propria posizione finanziaria in Italgas e di beneficiare di un costo di finanziamento più basso, valorizzando al contempo l'investimento finanziario in Italgas".
Sul fronte macroeconomico
, in Francia migliora
come da attese la fiducia dei consumatori a dicembre, mentre in Germania
le vendite al dettaglio scendono
inaspettatamente a novembre e il numero di persone senza lavoro aumenta
meno del previsto a dicembre. In Italia
, l'inflazione risulta
leggermente sopra le attese a dicembre sulle lettura tendenziale, con il cosiddetto carrello della spesa a +2,2%. In Eurozona
l'inflazione annua scende
al 2% a dicembre, con il dato core sotto le attese. L'evento chiave della settimana resta il dato sull'occupazione USA
di venerdì, mentre arrivano oggi i numeri JOLTS sulle offerte di lavoro e i dati ADP sull'occupazione privata.
Sul fronte geopolitico
, il presidente degli Stati Uniti
Trump ha riacceso la sua ambizione di acquisire la Groenlandia
, citando le priorità per la sicurezza nazionale nella regione artica e le risorse minerarie inutilizzate dell'isola. Mentre la Casa Bianca ha dichiarato che l'acquisto della Groenlandia è in fase di discussione, ha anche esplicitamente affermato che un'azione militare per acquisirla è un'opzione. I leader europei e i legislatori statunitensi hanno espresso una forte opposizione, sottolineando il rispetto per la sovranità della Danimarca e gli obblighi della NATO, ma l'amministrazione insiste sul fatto che l'obiettivo "non verrà meno".
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. L'Oro
è in calo (-0,9%) e si attesta su 4.453,1 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scende a 56,95 dollari per barile, , dopo che il presidente Donald Trump ha detto
che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per importare fino a 2 miliardi di dollari di greggio venezuelano.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +72 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,45%. Tra le principali Borse europee
performance positiva per Francoforte
, che mostra un rialzo dello 0,61%, si muove sotto la parità Londra
, evidenziando un decremento dello 0,64%, e sostanzialmente invariato Parigi
, che riporta un moderato -0,13%.
Il listino milanese
continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,28%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 48.389 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(+0,08%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,41%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, incandescente Italgas
, che vanta un incisivo incremento del 5,69%. Buoni spunti su Leonardo
, che mostra un ampio vantaggio del 3,74%. Ben impostata Amplifon
, che mostra un incremento del 3,41%. Tonica Fincantieri
che evidenzia un bel vantaggio del 2,62%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler
, che prosegue le contrattazioni a -3,82%. Si concentrano le vendite su Tenaris
, che soffre un calo del 3,01%. Vendite su Saipem
, che registra un ribasso del 2,98%. Seduta negativa per ENI
, che mostra una perdita del 2,97%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Caltagirone SpA
(+3,42%), Ferretti
(+3,11%), OVS
(+2,40%) e Technoprobe
(+2,37%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su LU-VE Group
, che prosegue le contrattazioni a -5,38%. Sotto pressione Ferragamo
, che accusa un calo del 3,29%. Scivola Technogym
, con un netto svantaggio del 2,83%. In rosso Fiera Milano
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.