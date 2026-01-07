Mimit: 2,75 miliardi per Transizione 5.0. Fondi coprono investimenti

(Teleborsa) - Le risorse oggi disponibili per Transizione 5.0
sono pari a 2,750 miliardi – 2,5 miliardi ad esito della rimodulazione Pnrr, oltre a 250 milioni aggiunti a fine anno con il decreto Transizione 5.0, che attende il via libera del Parlamento –, cui si aggiungono 1,3 miliardi previsti dalla legge di bilancio attualmente destinati a Transizione 4.0. È quanto chiariscono fonti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
, precisando che queste risorse coprono sicuramente tutti gli investimenti conclusi (che ammontano a circa 1,359 miliardi di euro) e certamente larga parte di quelli per i quali ad oggi sono stati versati gli acconti.
L'ultima data utile per comunicare il completamento dei progetti è comunque fissata per il 28 febbraio
e solo a quel punto sarà possibile avere il quadro definitivo di eventuali risorse mancanti.
Per quanto riguarda gli investimenti che attendono di beneficiare dei crediti d'imposta,
ad oggi ci sono 1,359 miliardi di euro di investimenti conclusi e verificabili, che sono quelli che sicuramente accederanno al beneficio. Ci sono poi altri 2,1 miliardi di euro di progetti
per i quali è stato versato l'acconto del 20%: ma in questo caso i numeri sono ancora ballerini, perché alcuni investimenti potrebbero non essere stati portati a termine entro il 31/12 o potrebbe essere rivista al ribasso la loro portata.
Ci sono infine circa 1,3 miliardi di investimenti ad oggi solo prenotati: anche in questo caso la cifra potrebbe essere alla fine rivista al ribasso.