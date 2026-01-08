Altea, PFN cash positive con incasso di 15 milioni di euro per BESS di Rondissone

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, ha comunicato l'(TO) della potenza di 250 MW, a seguito del positivo esito delle attività propedeutiche alla cantierabilità del progetto, già autorizzato dal MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e sviluppato per conto di Aer Soléir.Grazie a tale incasso, la, con un significativo rafforzamento della struttura finanziaria e una maggiore capacità di supportare le future iniziative di sviluppo."Il completamento del progetto Rondissone rappresenta un risultato di grande rilievo per Altea Green Power, confermando la solidità del nostro modello di business, basato sulla capacità di sviluppare e valorizzare progetti complessi - ha commentato l'- Questo traguardo ci consente di chiudere il 2025 con una Posizione Finanziaria Netta cash positive, che ci potrà consentire di supportare le prospettive di crescita futura".