Digital Asset, Burlando: "Esperienza nei sistemi di pagamento cruciale per costruire stablecoin europea"

(Teleborsa) - "Lee gli asset digitali non sono solo nuovi prodotti.. Colmano lacune reali: una, sempre attiva, globale e affidabile". E' quanto affermato da, Amministratore Delegato e direttore generale di Bancomat durante il webinar internazionale sui digital assets organizzato da Finextra"Le stablecoin però attualmentea causa della mancanza di schemi condivisi e di un vero design istituzionale. - ha spiegato il manager - Gli schemi di pagamento hanno risolto questo problema decenni fa, non imponendo un unico sistema, ma concordando ruoli, responsabilità, standard, gestione delle eccezioni e regole di risoluzione delle controversie"."Questa esperienza che soggetti comehanno maturato andrebbe mutuata anche nel. ha affermato Burlando - Le istituzioni che aspettano che i volumi sulle stablecoin diventino evidenti scopriranno che standard, regole ed equilibri economici saranno già stati definiti da altri. Vista la nostra esperienza, mentre il tavolo stesso viene progettato. Infatti, le istituzioni non dovrebbero cercare di costruire tutto da sole. L’obiettivo di una stablecoin europea di sistema si può raggiungere cooperando con partner istituzionali e coinvolgendo fin da subito le banche, come abbiamo già osservato nell’industria dei pagamenti".