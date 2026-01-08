Il Polo Eur fa record di presenze: oltre 1,5 milioni di visitatori nel 2025

(Teleborsa) - "Abbiamo chiuso il 2025 con un nuovo record di presenze e di incassi"
. E' il commento di Enrico Gasbarra, Presidente di EUR SpA
, la società controllata dal MEF con una partecipazione del 90% e partecipata da Roma Capitale con un quota del 10%. La società ha registrato, grazie alle strutture gestite - La Nuvola, Palazzo dei Congressi, Palazzo dello Sport e il Parco del Laghetto
- oltre 1,5 milioni di presenze e 23 milioni di euro di incasso
, con un incremento del 50% rispetto al 2024
Gasbarra ha parlato di un "risultato straordinario
. Un dato mai raggiunto da EUR SpA", frutto del lavoro dell'AD Claudio Carserà e della "piena sintonia di intenti con il Governo e l’amministrazione di Roma Capitale".
Il Presidente di EUR SpA si è anche voluto soffermare sul "valore generato in termini di sviluppo turistico e di filiera economica coinvolta
. Nel 2025 si sono svolti nelle nostre strutture congressi, eventi istituzionali, corporate, fiere, concerti, spettacoli, festival e manifestazioni sportive, che hanno saputo attrarre non solo i partecipanti diretti, ma anche l’interesse del grande pubblico per l'offerta di cultura, spettacolo ed intrattenimento proposta”.
Per quanto riguarda il settore del turismo congressuale e
dell'intrattenimento, La Nuvola e Palazzo dei Congressi nel 2025 hanno ospitato 70 eventi
con oltre 536mila presenze
, contro 69 dell’anno precedente (350mila nel 2024), con un fatturato che ha raggiunto i 23 milioni
di euro (20 mln nel 2024)."Il 2025 è stato per noi l’anno TOP"
, ribadisce Gasbarra, facendo cenno anche alla decisione del Cda di riprendere la gestione diretta del Palazzo dello Sport
, una "scelta strategica"
che si è rivelata vincente per la la società e per la Capitale. Il Palazzo dello Sport di Nervi e Piacentini ha visto nel 2025 il ritorno di grandi artisti come Lorenzo Jovanotti e Max Pezzali con date tutte sold out, oltre ai concerti di Olly, Elodie, Annalisa, Giorgia, Coez, Venditti, De Gregori, Noemi e tanti altri, accogliendo nel 2025 oltre 600mila persone
, raddoppiando le presenze (300mila nel 2024) con 73 concerti organizzati e 4 grandi eventi
, tra cui gli Harlem Globetrotters.
Il Parco del Laghetto dell'Eur
infine ha ospitato complessivamente oltre 320.000 persone
in occasione degli eventi di intrattenimento di grandissimo successo organizzati, tra cui This is Wonderland – Peter Pan
, allestito al Giardino delle Cascate lungo le sponde del Laghetto dell'Eur. Da segnalare anche la coppa del mondo di Triathlon
, un grande evento sportivo internazionale per la seconda volta a Roma, che ha portato all’Eur complessivamente 150mila persone.
"EUR SpA ha riacceso i motori, confermandosi una società solida nei bilanci (oltre 7 mln di utili nel 2024)
e al contempo sempre più centrale per lo sviluppo della Capitale. Anche per il 2026, nonostante il fermo per lavori del Palazzo dei Congressi, saremo punto di riferimento dei grandi eventi congressuali, culturali, artistici e istituzionali di livello internazionale per Roma e l'Italia", conclude il Presidente.