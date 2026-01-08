Il Polo Eur fa record di presenze: oltre 1,5 milioni di visitatori nel 2025

(Teleborsa) -. E' il commento di, la società controllata dal MEF con una partecipazione del 90% e partecipata da Roma Capitale con un quota del 10%. La società ha registrato, grazie alle strutture gestite -- oltre, con un incremento del 50% rispetto al 2024Gasbarra ha parlato di un ". Un dato mai raggiunto da EUR SpA", frutto del lavoro dell'AD Claudio Carserà e della "piena sintonia di intenti con il Governo e l’amministrazione di Roma Capitale".Il Presidente di EUR SpA si è anche voluto soffermare sul ". Nel 2025 si sono svolti nelle nostre strutture congressi, eventi istituzionali, corporate, fiere, concerti, spettacoli, festival e manifestazioni sportive, che hanno saputo attrarre non solo i partecipanti diretti, ma anche l’interesse del grande pubblico per l'offerta di cultura, spettacolo ed intrattenimento proposta”.Per quanto riguarda il settore deldell'intrattenimento, La Nuvola e Palazzo dei Congressi nel 2025 hanno ospitatocon oltre, contro 69 dell’anno precedente (350mila nel 2024), con undi euro (20 mln nel 2024)., ribadisce Gasbarra, facendo cenno anche alla decisione del Cda di riprendere la, unache si è rivelata vincente per la la società e per la Capitale. Il Palazzo dello Sport di Nervi e Piacentini ha visto nel 2025 il ritorno di grandi artisti come Lorenzo Jovanotti e Max Pezzali con date tutte sold out, oltre ai concerti di Olly, Elodie, Annalisa, Giorgia, Coez, Venditti, De Gregori, Noemi e tanti altri, accogliendo nel 2025, raddoppiando le presenze (300mila nel 2024) con, tra cui gli Harlem Globetrotters.Ilinfine ha ospitato complessivamentein occasione degli eventi di intrattenimento di grandissimo successo organizzati, tra cui, allestito al Giardino delle Cascate lungo le sponde del Laghetto dell'Eur. Da segnalare anche la, un grande evento sportivo internazionale per la seconda volta a Roma, che ha portato all’Eur complessivamente 150mila persone."EUR SpA ha riacceso i motori, confermandosi unae al contempo sempre più centrale per lo sviluppo della Capitale. Anche per il 2026, nonostante il fermo per lavori del Palazzo dei Congressi, saremo punto di riferimento dei grandi eventi congressuali, culturali, artistici e istituzionali di livello internazionale per Roma e l'Italia", conclude il Presidente.