Mercato americano prosegue la seduta all'insegna della debolezza

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo per l'ufficio

beni di consumo secondari

informatica

sanitario

Home Depot

Sherwin Williams

Nike

Coca Cola

Nvidia

Amgen

Cisco Systems

Apple

Costco Wholesale

MicroStrategy Incorporated

Diamondback Energy

GE Healthcare Technologies

Seagate Technology

Western Digital

Datadog

Autodesk

(Teleborsa) -, con ilche resta positivo dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha detto che il, un importo significativamente superiore ai 901 miliardi di dollari approvati dal Congresso per il 2026.In attesa del, che potrebbe fornire qualche indicazione sulle prospettive sui tassi della Federal Reserve, gli investitori stanno ponderando i dati sulle. Nella settimana al 3 gennaio i "claims" sono risultati pari a 208 mila unità, in aumento di 8.000 unità rispetto alle 200 mila della settimana precedente (rivisto da un preliminare di 199mila), ma inferiori alle 213 mila unità attese.Sempre sul fronte macro, a, ai minimi dal 2009, dai 48,1 miliardi di settembre. Gli analisti si attendevano un deficit di 58,1 miliardi. Le importazioni sono scese del 3,2%, a 331,14 miliardi, mentre le esportazioni sono salite del 2,6%, a 302 miliardi.Guardando agli indici, a fronte del frazionale rialzo delche avanza dello 0,61%, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 6.920 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In ribasso il(-0,65%); leggermente negativo l'(-0,10%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,65%),(+2,19%) e(+1,55%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,89%) e(-0,57%).Tra i(+3,57%),(+2,81%),(+2,75%) e(+2,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,44%, sull'indiscrezione di Bloomberg secondo cui laprevede didel colosso statunitense già in questo trimestre per un uso commerciale selezionato. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,38%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,40%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,14%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,08%),(+5,02%),(+3,88%) e(+3,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,80%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,73%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,89%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,55%.