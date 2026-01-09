Lazard, il forte momentum vissuto dall'M&A nel 2025 dovrebbe proseguire anche nel 2026

(Teleborsa) - In un recente report, la banca d'affari Lazard
sottolinea come il forte slancio
che ha caratterizzato il mercato dell'M&A nel 2025
, che ha visto un "aumento del 40%
del valore" delle operazioni annunciate, sembri "destinato a proseguire" anche nel 2026
.
"Nonostante l'incertezza relativa al commercio e ad altre politiche - spiega la banca d'affari guidata da Peter Orszag - l'attività di deal si è dimostrata notevolmente robusta nel 2025. I mega-deal
e i take-private
sono aumentati vertiginosamente, mentre le cessioni
e gli spin-off
hanno accelerato con la riorganizzazione dei portafogli aziendali". La ricerca simultanea di obiettivi di scala
, per i primi, e di focalizzazione
, per i secondi, "può sembrare paradossale, ma questi obiettivi si applicano in modo differenziato e, in alcuni casi, si rafforzano a vicenda".
Ora, infatti, la scala è un "prerequisito per la competitività
in molti settori, dato l'aumento dei costi fissi associati a tecnologia e ricerca e sviluppo. La mancanza di scala può limitare la capacità di un'azienda di investire, innovare e resistere alla volatilità. M&A ben pianificate possono fornire un percorso rapido
per raggiungere la scala necessaria ad accelerare la modernizzazione e a partecipare in modo significativo ai mercati globali". Allo stesso modo, le "cessioni consentono alle aziende di concentrare le risorse
su aree di sviluppo chiave.
Mentre le aziende perseguono fusioni e acquisizioni per raggiungere imperativi strategici come questi, evidenzia Lazard, "l'"alfa contestuale
" – una forma olistica di creazione di valore che va oltre la modellazione finanziaria e si basa sulla comprensione delle numerose dimensioni non finanziarie che influenzano i risultati delle transazioni – è più importante che mai per liberare valore
da queste transazioni. Ciò include, tra gli altri elementi, l'anticipazione delle dinamiche geopolitiche e normative, la valutazione delle condizioni macroeconomiche e dei mercati finanziari e l'interpretazione delle sfumature a livello di settore e sottosettore".
Nel 2025, prosegue Lazard, il Nord America
ha guidato la crescita globale dell'M&A, "poiché un allentamento percepito dei vincoli normativi ha aperto le porte a transazioni di maggiori dimensioni". A seguire, a breve distanza, l'area APAC
, dove "un'impennata di circa l'80% in Giappone
, trainata in parte da riforme del mercato dei capitali favorevoli agli azionisti, ha rappresentato oltre un terzo dell'incremento della regione". Solida crescita anche in EMEA
, "sebbene priva di alcuni dei catalizzatori normativi e del dinamismo di settore che hanno guidato le transazioni altrove".
Sebbene il valore delle operazioni sia aumentato in tutti i settori
, è "rimasto concentrato nei quattro settori storicamente più importanti
per l'M&A. I settori tecnologico e industriale
sono stati trainati da una serie di mega-accordi, seguiti dal settore finanziario
, che ha visto un aumento delle fusioni bancarie su entrambe le sponde dell'Atlantico. Anche il settore sanitario
ha mostrato una rinnovata forza, con una ripresa da un valore di accordi relativamente più basso dal 2022 al 2024".
Sebbene il 2026 porterà con sé una serie di sfide e opportunità impreviste, "è probabile - suggerisce la banca di affari - che molte delle forze macro e strategiche che hanno guidato l'M&A nel 2025 persistano". Nel complesso, il 2025 "ha evidenziato la capacità del mercato di guardare oltre la volatilità a breve termine
per perseguire obiettivi strategici a lungo termine, e prevediamo che ciò continuerà".
Ragionando in termini prospettici, per Lazard sono diversi i fattori che dovrebbero sostenere
un valore elevato delle operazioni nel 2026. Tra questi, la crescente ambizione da parte delle grandi aziende, la potenziale monetizzazione di asset di private equity di lunga data, un ambiente normativo più accomodante, al di fuori delle aree sensibili per la sicurezza nazionale, la rapida crescita nei settori guidati dall'innovazione, la geopolitica come componente chiave del processo decisionale, la corsa all'acquisizione di capacità di intelligenza artificiale e un ambiente di finanziamento favorevole.(Foto: © macgyverhh/123RF)