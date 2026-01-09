Parigi e Londra in rialzo, indietro le altre Borse europee con focus su dati macro

(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati azionari europei, con Parigi che guida i rialzi seguita da Londra
che avanza grazie anche al sostegno del titolo Glencore
, in rialzo del 10% su ipotesi di operazioni straordinarie (Rio Tinto è in trattative iniziali per l'acquisizione di Glencore in quella che potrebbe essere la più grande operazione mineraria di sempre).
Il focus è oggi sui dati macroeconomici
. Negli Stati Uniti
l'employment report di dicembre ha suggerito
una dinamica occupazionale piuttosto statica: i nuovi occupati non agricoli si sono attestati a 50 mila unità (contro +66 mila attese e 56 mila precedenti), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,4% dal 4,5% di novembre (oggetto di revisione migliorativa rispetto a 4,6% preliminare). Nell'Eurozona
a novembre le vendite al dettaglio hanno segnato
un incremento di +0,2% m/m (contro +0,1% atteso), con contestuale revisione al rialzo del dato precedente (+0,3% da 0% preliminare). In Italia
le vendite al dettaglio di novembre sono aumentate
di +0,5% m/m (+0,6% in volume), con una variazione positiva degli acquisti sia di prodotti alimentari che di prodotti non alimentari.
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,29%. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,38%. Giornata di forti guadagni per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,27%.
In forte calo lo spread
, che raggiunge +70 punti base (-4 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,46%. Nello scenario borsistico europeo
nulla di fatto per Francoforte
, che passa di mano sulla parità, Londra
avanza dello 0,73%, e si muove in territorio positivo Parigi
, mostrando un incremento dello 0,86%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese
, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 45.585 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 48.375 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(+0,14%); leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,69%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza ENI
(+2,24%), Brunello Cucinelli
(+1,89%), STMicroelectronics
(+1,81%) e Amplifon
(+1,72%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su A2A
, che ottiene -1,98%. Hera
scende dell'1,81%. Fiacca Banca Popolare di Sondrio
, che mostra un piccolo decremento dell'1,43%. Discesa modesta per Poste Italiane
, che cede un piccolo -1,34%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Intercos
(+5,14%), Moltiply Group
(+3,54%), Reply
(+2,30%) e Caltagirone SpA
(+2,06%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank
, che prosegue le contrattazioni a -2,48%. Calo deciso per IREN
, che segna un -2,43%. Sotto pressione ENAV
, con un forte ribasso del 2,18%. Soffre NewPrinces
, che evidenzia una perdita dell'1,65%.