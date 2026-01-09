Milano 17:00
45.699 +0,06%
Nasdaq 17:00
25.650 +0,56%
Dow Jones 17:00
49.363 +0,20%
Londra 17:00
10.125 +0,80%
Francoforte 17:00
25.245 +0,47%

Parigi e Londra in rialzo, indietro le altre Borse europee con focus su dati macro

(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati azionari europei, con Parigi che guida i rialzi seguita da Londra che avanza grazie anche al sostegno del titolo Glencore, in rialzo del 10% su ipotesi di operazioni straordinarie (Rio Tinto è in trattative iniziali per l'acquisizione di Glencore in quella che potrebbe essere la più grande operazione mineraria di sempre).

Il focus è oggi sui dati macroeconomici. Negli Stati Uniti l'employment report di dicembre ha suggerito una dinamica occupazionale piuttosto statica: i nuovi occupati non agricoli si sono attestati a 50 mila unità (contro +66 mila attese e 56 mila precedenti), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,4% dal 4,5% di novembre (oggetto di revisione migliorativa rispetto a 4,6% preliminare). Nell'Eurozona a novembre le vendite al dettaglio hanno segnato un incremento di +0,2% m/m (contro +0,1% atteso), con contestuale revisione al rialzo del dato precedente (+0,3% da 0% preliminare). In Italia le vendite al dettaglio di novembre sono aumentate di +0,5% m/m (+0,6% in volume), con una variazione positiva degli acquisti sia di prodotti alimentari che di prodotti non alimentari.

Sessione debole per l'euro / dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,29%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,38%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,27%.

In forte calo lo spread, che raggiunge +70 punti base (-4 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,46%.

Nello scenario borsistico europeo nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, Londra avanza dello 0,73%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dello 0,86%.

Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 45.585 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share, che rimane a 48.375 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,14%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,69%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza ENI (+2,24%), Brunello Cucinelli (+1,89%), STMicroelectronics (+1,81%) e Amplifon (+1,72%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su A2A, che ottiene -1,98%. Hera scende dell'1,81%. Fiacca Banca Popolare di Sondrio, che mostra un piccolo decremento dell'1,43%. Discesa modesta per Poste Italiane, che cede un piccolo -1,34%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Intercos (+5,14%), Moltiply Group (+3,54%), Reply (+2,30%) e Caltagirone SpA (+2,06%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank, che prosegue le contrattazioni a -2,48%. Calo deciso per IREN, che segna un -2,43%. Sotto pressione ENAV, con un forte ribasso del 2,18%. Soffre NewPrinces, che evidenzia una perdita dell'1,65%.
