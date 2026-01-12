Borse europee poco mosse, a Milano corre Fincantieri e crolla Lottomatica

(Teleborsa) - Chiusura poco mossa per le Borse europee, dove si distingue Francoforte trainata dal settore medicale
, mentre gli investitori guardano all'escalation della tensione tra la presidenza americana di Donald Trump e la Fed. Jerome Powell, presidente della Fed, ha rivelato domenica che il Dipartimento di Giustizia ha citato
in giudizio la banca centrale davanti a un gran giurì, ufficialmente per questioni relative alla ristrutturazione della sua sede centrale (2,5 miliardi di dollari). Powell ha denunciato un "pretesto" per esercitare pressioni sulla politica monetaria: "Questa mossa deve essere vista nel contesto delle minacce dell'amministrazione" sui tassi. Tre ex presidenti della Federal Reserve e quattro ex segretari del Tesoro
di amministrazioni democratiche e repubblicane hanno condannato
l'indagine del Dipartimento di Giustizia, affermando
che avrebbe minato l'indipendenza della banca centrale statunitense.
Sul fronte macroeconomico
, l'indice Sentix
- che misura la fiducia degli investitori nella zona euro - è aumentato
più del previsto a inizio anno, raggiungendo i massimi da luglio 2025 grazie al miglioramento delle aspettative, rimanendo però in territorio negativo. "Mentre la zona euro - e in particolare la Germania - continuano a lottare con sfide strutturali ma mostrano segni di ripresa, Stati Uniti e Asia stanno dando nuovo impulso alla crescita", si legge nella nota del Sentix.
In ambito geopolitico
, l'Iran ha messo in guardia gli Stati Uniti contro un intervento militare nel mezzo di diffuse proteste, in seguito alla dichiarazione di Trump secondo cui Washington è "pronta ad aiutare". Sempre sul fronte USA
, la settimana vedrà la pubblicazione di diversi dati macro, in primis quello sull'inflazione di dicembre in agenda domani, e l'avvio della stagione delle trimestrali
con il colosso bancario JPMorgan
.
Lieve aumento per l'euro / dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,41%. Giornata di forti guadagni per l'oro
, che segna un rialzo del 2,28%. Lieve aumento per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,25%.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +69 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,42%. Tra i listini europei
seduta positiva per Francoforte
, che riflette un aumento dello 0,57%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari
, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il FTSE MIB
che si ferma a 45.732 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che archivia la seduta a 48.541 punti, sui livelli della vigilia.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,37%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,58%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Fincantieri
(+3,85%, dopo la commessa ottenuta dalla controllata norvegese Vard con l'americana Ocean Infinity per quattro navi MultiPurpose Robotic Vessels), Buzzi
(+3,22%), Banca MPS
(+2,16%) e Banco BPM
(+1,97%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Lottomatica
, che ha terminato le contrattazioni a -4,46% (con calo delle scommesse sportive online a dicembre). Seduta negativa per Stellantis
, che scende del 4,33%. Spicca la prestazione negativa di Italgas
, che scende del 2,52%. Brunello Cucinelli
scende del 2,03%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Ferretti
(+4,46%), Safilo
(+3,41%), Caltagirone SpA
(+3,41%) e Anima Holding
(+2,21%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banco di Desio e della Brianza
, che ha archiviato la seduta a -3,43%. Calo deciso per Moltiply Group
, che segna un -3,4%. Sotto pressione Reply
, con un forte ribasso del 3,16%. Soffre El.En
, che evidenzia una perdita del 2,67%.