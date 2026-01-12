Eles, adesioni della prima settimana dell'offerta promossa da EBidCo

(Teleborsa) - EBidCo
, veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF
gestita da Xenon AIFM
(“Xenon”), con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Eles
, rende noto che nella prima settimana del Periodo di Adesione, ossia dal 5 al 9 gennaio 2026, sono state portate in adesione all’Offerta 500 azioni ordinarie di Eles, ovvero lo 0,003% delle azioni oggetto dell’offerta attualmente in circolazione (pari a 14.297.304 azioni
