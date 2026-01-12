Milano 9-gen
Eles, adesioni della prima settimana dell'offerta promossa da EBidCo
(Teleborsa) - EBidCo, veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM (“Xenon”), con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Eles, rende noto che nella prima settimana del Periodo di Adesione, ossia dal 5 al 9 gennaio 2026, sono state portate in adesione all’Offerta 500 azioni ordinarie di Eles, ovvero lo 0,003% delle azioni oggetto dell’offerta attualmente in circolazione (pari a 14.297.304 azioni
ordinarie).

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
