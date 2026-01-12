Milano 16:18
45.717 0,00%
Nasdaq 16:18
25.726 -0,16%
Dow Jones 16:18
49.241 -0,53%
Londra 16:18
10.145 +0,20%
Francoforte 16:18
25.369 +0,42%

Francoforte in rialzo in un'Europa piatta, a Milano corre Fincantieri

Commento, Finanza, Spread
Francoforte in rialzo in un'Europa piatta, a Milano corre Fincantieri
(Teleborsa) - Seduta poco mossa per le Borse europee, dove si distingue Francoforte trainata dal settore medicale, mentre gli investitori guardano all'escalation della tensione tra la presidenza americana di Donald Trump e la Fed. Jerome Powell, presidente della Fed, ha rivelato domenica che il Dipartimento di Giustizia ha citato in giudizio la banca centrale davanti a un gran giurì, ufficialmente per questioni relative alla ristrutturazione della sua sede centrale (2,5 miliardi di dollari). Powell ha denunciato un "pretesto" per esercitare pressioni sulla politica monetaria: "Questa mossa deve essere vista nel contesto delle minacce dell'amministrazione" sui tassi.

Sul fronte macroeconomico, l'indice Sentix - che misura la fiducia degli investitori nella zona euro - è aumentato più del previsto a inizio anno, raggiungendo i massimi da luglio 2025 grazie al miglioramento delle aspettative, rimanendo però in territorio negativo. "Mentre la zona euro - e in particolare la Germania - continuano a lottare con sfide strutturali ma mostrano segni di ripresa, Stati Uniti e Asia stanno dando nuovo impulso alla crescita", si legge nella nota del Sentix.

In ambito geopolitico, l'Iran ha messo in guardia gli Stati Uniti contro un intervento militare nel mezzo di diffuse proteste, in seguito alla dichiarazione di Trump secondo cui Washington è "pronta ad aiutare".

Sempre sul fronte USA, la settimana vedrà la pubblicazione di diversi dati macro, in primis quello sull'inflazione di dicembre in agenda domani, e l'avvio della stagione delle trimestrali con il colosso bancario JPMorgan.

Leggera crescita dell'euro / dollaro USA, che sale a quota 1,168. Sessione euforica per l'oro, che mostra un balzo del 2,23%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,55%.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,43% a quota +69 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,42%.

Tra i listini europei positiva Francoforte, che cresce di un +0,52%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato +0,18%, e resta vicino alla parità Parigi.

Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 45.738 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 48.543 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,4%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,44%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Fincantieri, che mostra un forte incremento del 4,77% (dopo la commessa ottenuta dalla controllata norvegese Vard con l'americana Ocean Infinity per quattro navi MultiPurpose Robotic Vessels). Tonica Leonardo che evidenzia un bel vantaggio del 2,22%. In luce Banca MPS, con un ampio progresso del 2,02%. Andamento positivo per Banco BPM, che avanza di un discreto +1,58%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis, che prosegue le contrattazioni a -3,25%. Lottomatica scende del 3,21%. Calo deciso per Italgas, che segna un -2,52%. Sotto pressione Prysmian, con un forte ribasso del 2,41%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Ferretti (+5,17%), Avio (+3,54%), Caltagirone SpA (+2,91%) e Anima Holding (+1,80%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco di Desio e della Brianza, che ottiene -3,11%. Soffre Alerion Clean Power, che evidenzia una perdita del 2,42%. Preda dei venditori Moltiply Group, con un decremento del 2,31%. Si concentrano le vendite su Sesa, che soffre un calo del 2,29%.
Condividi
```