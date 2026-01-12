Francoforte in rialzo in un'Europa piatta, a Milano corre Fincantieri

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per le Borse europee, dove si distingue Francoforte trainata dal settore medicale
, mentre gli investitori guardano all'escalation della tensione tra la presidenza americana di Donald Trump e la Fed. Jerome Powell, presidente della Fed, ha rivelato domenica che il Dipartimento di Giustizia ha citato
in giudizio la banca centrale davanti a un gran giurì, ufficialmente per questioni relative alla ristrutturazione della sua sede centrale (2,5 miliardi di dollari). Powell ha denunciato un "pretesto" per esercitare pressioni sulla politica monetaria: "Questa mossa deve essere vista nel contesto delle minacce dell'amministrazione" sui tassi.
Sul fronte macroeconomico
, l'indice Sentix
- che misura la fiducia degli investitori nella zona euro - è aumentato
più del previsto a inizio anno, raggiungendo i massimi da luglio 2025 grazie al miglioramento delle aspettative, rimanendo però in territorio negativo. "Mentre la zona euro - e in particolare la Germania - continuano a lottare con sfide strutturali ma mostrano segni di ripresa, Stati Uniti e Asia stanno dando nuovo impulso alla crescita", si legge nella nota del Sentix.
In ambito geopolitico
, l'Iran ha messo in guardia gli Stati Uniti contro un intervento militare nel mezzo di diffuse proteste, in seguito alla dichiarazione di Trump secondo cui Washington è "pronta ad aiutare".
Sempre sul fronte USA
, la settimana vedrà la pubblicazione di diversi dati macro, in primis quello sull'inflazione di dicembre in agenda domani, e l'avvio della stagione delle trimestrali
con il colosso bancario JPMorgan
.
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,168. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo del 2,23%. Sessione debole per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,55%.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,43% a quota +69 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,42%. Tra i listini europei
positiva Francoforte
, che cresce di un +0,52%, sostanzialmente invariato Londra
, che riporta un moderato +0,18%, e resta vicino alla parità Parigi
.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese
, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 45.738 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 48.543 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,4%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,44%.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in evidenza Fincantieri
, che mostra un forte incremento del 4,77% (dopo la commessa ottenuta dalla controllata norvegese Vard con l'americana Ocean Infinity per quattro navi MultiPurpose Robotic Vessels). Tonica Leonardo
che evidenzia un bel vantaggio del 2,22%. In luce Banca MPS
, con un ampio progresso del 2,02%. Andamento positivo per Banco BPM
, che avanza di un discreto +1,58%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis
, che prosegue le contrattazioni a -3,25%. Lottomatica
scende del 3,21%. Calo deciso per Italgas
, che segna un -2,52%. Sotto pressione Prysmian
, con un forte ribasso del 2,41%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Ferretti
(+5,17%), Avio
(+3,54%), Caltagirone SpA
(+2,91%) e Anima Holding
(+1,80%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco di Desio e della Brianza
, che ottiene -3,11%. Soffre Alerion Clean Power
, che evidenzia una perdita del 2,42%. Preda dei venditori Moltiply Group
, con un decremento del 2,31%. Si concentrano le vendite su Sesa
, che soffre un calo del 2,29%.